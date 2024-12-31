《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴疑變翻版炎明熹 遭TVB一位高層封殺上唔到《聲生不息2》
任暟晴 曾被邀參加《聲生不息》
現年18歲的任暟晴今年剛升讀中大法律系，並以專注學業為由，沒有與TVB加簽長約，有指正是因此觸怒TVB。據悉，內地節目《聲生不息．大灣區季》開播前，任暟晴的名字曾出現在微博上的嘉賓名單中，但到節目播出時，她卻被換走，節目監製亦透露曾試圖邀請Jasmine參加節目，但TVB得知後迅速介入，以「冇期」為由推拒，導致她失去了這個機會，反而樂易玲的愛將鍾柔美（Yumi）卻出現在今季節目中。
有傳樂小姐曾試圖以獎換約
據知情者爆料，Jasmine因為拒絕加簽TVB，而得罪了TVB一位高層，揚言要將她「封殺」。據了解，當初所有《聲夢》入圍參賽者都已與TVB簽訂了5年的藝人合約，這些合約由樂易玲負責管理。有傳樂小姐曾在《聲夢2》比賽期間，試圖以獎項為誘餌，勸說Jasmine加簽5年，共計簽約10年，但她在比賽結束前拒絕了這一提議。但當時的綜藝部門仍是由曾志偉主導，因此Jasmine沒有按照樂小姐的意願加簽，最終還是憑藉實力成為冠軍。
原訂簽約環球計劃被擱置
TVB內部的山頭文化眾所周知，雖然樂小姐試圖招募Jasmine加入她旗下的音樂廠牌AAM（All About Music），然而Jasmine最終選擇簽入由曾志偉和何麗全領導、自由度較高的TMG（TVB MUSIC GROUP），並在2022年底發布了她的首支單曲《Breath Away》。到去年4月，Jasmine在環球唱片舉辦的《想張國榮致敬音樂會》中演出，並獲安排翻唱《怪你過份美麗》。環球原本計劃將她納入旗下，雙方也達成了初步協議，但最終因TVB的干預，與環球的簽約計劃被迫擱置。
TVB以《聲生2》誘加簽但不加騷錢
過檔被阻，去年Jasmine在一次公開活動中，就表示她正在準備升讀大學，因此於今年初向公司請假半年，專心準備國際文憑試（IB），最終她成功考入了中大法律系。有指之後TVB曾向Jasmine施壓，要求無條件加簽2年，才讓她上《聲生不息2》，但被Jasmine拒絕，有知情者爆料指，Jasmine拒絕的原因是TVB想加簽但不加騷錢，有指《聲夢》學員由綵排至出鏡全包價是$1,000一個騷，無底薪。