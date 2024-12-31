任暟晴

《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴疑變翻版炎明熹 遭TVB一位高層封殺上唔到《聲生不息2》

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自2022年奪得《聲夢傳奇2》冠軍後，任暟晴（Jasmine）雖簽入了TVB，但一直都以學業為重，更考上了中大法律系，近日卻有指她步《聲夢》首季冠軍炎明熹（Gigi）後塵，遭到TVB點名封殺！

任暟晴 曾被邀參加《聲生不息》

現年18歲的任暟晴今年剛升讀中大法律系，並以專注學業為由，沒有與TVB加簽長約，有指正是因此觸怒TVB。據悉，內地節目《聲生不息．大灣區季》開播前，任暟晴的名字曾出現在微博上的嘉賓名單中，但到節目播出時，她卻被換走，節目監製亦透露曾試圖邀請Jasmine參加節目，但TVB得知後迅速介入，以「冇期」為由推拒，導致她失去了這個機會，反而樂易玲的愛將鍾柔美（Yumi）卻出現在今季節目中。

任暟晴 Jasmine有傳因為拒絕加簽TVB，而得罪了TVB一位高層。（圖片來源：IG@jasmineeyam）
Jasmine有傳因為拒絕加簽TVB，而得罪了TVB一位高層。（圖片來源：IG@jasmineeyam）

有傳樂小姐曾試圖以獎換約

據知情者爆料，Jasmine因為拒絕加簽TVB，而得罪了TVB一位高層，揚言要將她「封殺」。據了解，當初所有《聲夢》入圍參賽者都已與TVB簽訂了5年的藝人合約，這些合約由樂易玲負責管理。有傳樂小姐曾在《聲夢2》比賽期間，試圖以獎項為誘餌，勸說Jasmine加簽5年，共計簽約10年，但她在比賽結束前拒絕了這一提議。但當時的綜藝部門仍是由曾志偉主導，因此Jasmine沒有按照樂小姐的意願加簽，最終還是憑藉實力成為冠軍。

任暟晴 有傳樂小姐曾在《聲夢2》比賽期間試圖以獎項誘Jasmine加簽5年，共計簽約10年。（圖片來源：IG@jasmineeyam）
有傳樂小姐曾在《聲夢2》比賽期間試圖以獎項誘Jasmine加簽5年，共計簽約10年。（圖片來源：IG@jasmineeyam）
任暟晴 樂易玲早前亦捲入與伍仲衡「搶簽」新人洪心怡的傳聞中，回應時被指句句有骨。（圖片來源：魔方全媒）
樂易玲早前亦捲入與伍仲衡「搶簽」新人洪心怡的傳聞中，回應時被指句句有骨。（圖片來源：魔方全媒）

原訂簽約環球計劃被擱置

TVB內部的山頭文化眾所周知，雖然樂小姐試圖招募Jasmine加入她旗下的音樂廠牌AAM（All About Music），然而Jasmine最終選擇簽入由曾志偉和何麗全領導、自由度較高的TMG（TVB MUSIC GROUP），並在2022年底發布了她的首支單曲《Breath Away》。到去年4月，Jasmine在環球唱片舉辦的《想張國榮致敬音樂會》中演出，並獲安排翻唱《怪你過份美麗》。環球原本計劃將她納入旗下，雙方也達成了初步協議，但最終因TVB的干預，與環球的簽約計劃被迫擱置。

任暟晴 自2022年底發布了首支單曲後，任暟晴一直專注學業，終於考上了中大法律系。（圖片來源：IG@jasmineeyam）
自2022年底發布了首支單曲後，任暟晴一直專注學業，終於考上了中大法律系。（圖片來源：IG@jasmineeyam）

TVB以《聲生2》誘加簽但不加騷錢

過檔被阻，去年Jasmine在一次公開活動中，就表示她正在準備升讀大學，因此於今年初向公司請假半年，專心準備國際文憑試（IB），最終她成功考入了中大法律系。有指之後TVB曾向Jasmine施壓，要求無條件加簽2年，才讓她上《聲生不息2》，但被Jasmine拒絕，有知情者爆料指，Jasmine拒絕的原因是TVB想加簽但不加騷錢，有指《聲夢》學員由綵排至出鏡全包價是$1,000一個騷，無底薪。

任暟晴 炎明熹疑因合約問題被無綫「雪藏」長達半年，直到近日終於現身為《戀上西沙》宣傳，但原來這是一早接落的廣告job，實際上並未獲得「解凍」。（圖片來源：IG@meinicheung）
炎明熹疑因合約問題被無綫「雪藏」長達半年，直到近日終於現身為《戀上西沙》宣傳，但原來這是一早接落的廣告job，實際上並未獲得「解凍」。（圖片來源：IG@meinicheung）

撰文：東方新地圖片來源：IG@jasmineeyam、魔方全媒、IG@meinicheung

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