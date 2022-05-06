聲夢傳奇2｜TVB新晉女團XiX六成員完整資料曝光 全體加埋僅86歲！

無綫去年 4 月推出歌唱真人騷《聲夢傳奇》後叫好叫座，相隔一年 零兩個月，《聲夢傳奇 2》今年 6 月 11 日將正式登場。曾志偉點名大讚《聲夢 JUNIOR》6 人組合XiX是大熱門，令 6 名成員莊殷玥（Vici）、劉芷君（Aster）、梁善知 （Crystal）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）、楊秉頤（Caitlin）一夜之間備受關注。