聲夢傳奇2｜TVB新晉女團XiX六成員完整資料曝光 全體加埋僅86歲！
XiX 六名成員周身刀、張張利
JUNIOR 女團 XiX 六名成員，其實之前在《聲夢 JUNIOR》中已有亮麗演出，當中最入 屋的，除了有當日大熱倒灶的 Aster 外，還有憑在《JUNIOR》決賽中忘我跳唱《跳舞街》贏盡好評的 Charlotte；不過其實 JUNIOR 女團 XiX 六名成員不但個個周身刀、張張利，而 且位位也是「比賽女王」，且有唔少成員更是動靜皆宜，絕對熱門有理。
14 歲Aster
先說現年 14 歲的 Aster，絕對是多才多藝代表，除了 9 歲時獲選為藝術體操港隊代表外， 在唱歌、跳舞、朗誦等不同範疇的比賽中亦是獲獎無數，已公開的比賽獎項至少有 15 個。 自 2020 年開始於演藝教育中心進行專業培訓的 Aster，更擁有 ABRSM Music Theory 5 級、ABRSM Piano 6 級、ABRSM Singing 6 級、RAD Ballet 8 級實力。
15 歲Vici
說起 Aster，不得不提一直被指是其宿敵、下月便 15 歲生日的Vici。《JUNIOR》開播前 與 Aster 同被視為賽前熱門的 Vici，雖然最終與 Aster 一樣未能進身四強，但卻齊齊透過 面試加入《聲夢 2》、兩人算是相當有緣，難怪感情亦十分要好。2021 年才正式開始學 唱歌的 Vici，於同一年橫掃了音樂、跳舞及其他性質比賽至少 12 個獎項。而之前大家 可能忽略了的是，原來 Vici 與 Aster 一樣是運動健將，並曾於大大小小小型賽車比賽中 勇奪至少 6 個獎項，動靜皆宜。
年紀最輕－13歲Charlotte
另一名憑實力入屋的 Charlotte，由於年紀尚小兼較為內歛，《JUNIOR》初期表現未見突 出，直至決賽、當時只有 12 歲的 Charlotte 演唱《跳舞街》時不但舉手投足充滿自信， 且全程零索氣，功力深厚。Charlotte 雖然現年只得 13 歲，但演出及比賽經驗相當豐富， 不但 4 歲時已代表香港飛赴韓國參加 2013 年韓國最大型街舞比賽，更曾贏得唱歌、跳 舞、長笛吹奏、中文書法及朗誦比賽等共 18 個獎項；音樂造詣方面，除擁有超過 7 年 學唱歌經驗，Charlotte 還坐擁 ABRSM Singing 5 級（Distinction）及 ABRSM Music Theory 5 級（Merit）實力。
14 歲的 Caitlin
14 歲的 Caitlin在節目中一直被視為唱家班、有 「JUNIOR 杜麗莎」之稱的 Caitlin，坐擁 ABRSM Singing 8 級、ABRSM Violin 8 級、 ABRSM Piano 5 級、ABRSM Music Theory 5 級、RAD Ballet 7 級資格，並由四歲已開始 學拉小提琴及彈鋼琴，之後再於 9 歲開始自學結他，足見對音樂有濃厚興趣。比賽經驗 方面，Caitlin 獲獎次數相當誇張，曾先後參加多個朗誦、唱歌、小提琴、鋼琴等比賽的 她，相關獎項至少 20 個；更讓人意想不到的是，Caitlin 原來亦是游泳健將，在 2015-2020 年間先後獲得 7 項三甲佳績。
15歲Crystal
至於在隊中年紀較長、現年 15 歲的 Crystal 看似文靜又 內向的 Crystal，雖然只學了一年半唱歌、連結他都是自學的，但原來舞台表演經驗同樣 豐富，自 2015 年積極參加各樣比賽的她，獲得獎項至少 14 個，當中五項更是冠軍。為 了增加實戰經驗，Crystal 更曾於外國唐人街體驗 Busking，勇氣十足。
15歲Kiele
同樣是15歲的 Kiele 亦是大 有來頭，醉心歌唱及舞台表演的她，11 歲開始報名及參與大大小小音樂劇演出，並曾獲 得超過一年的百老匯式歌唱專業訓練。現時坐擁 ABRSM Piano 5 級、RAD Ballet 8 級資 格及 7 年大提琴拉奏經驗的 Kiele，曾參與獲國際認可的樂團演奏，閒來更會寫詩及參 加划艇比賽等，又是一名全能學生。
即睇六名成員之前錄宣傳片嘅花絮：
XiX就話好滿意佢哋嘅純白Look嘞！
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