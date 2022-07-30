聲夢傳奇2｜XiX四打一拋贏對手 13歲大魔王Sabrina聲帶發炎慘敗
XiX四打一大比數勝出
TVB焦點女團XiX今集分拆成兩隊作戰，「跳舞小隊」有Aster、Vici、Crystal和Charlotte跳唱《超能力》，四人在舞蹈總監Sunny Wong指導下大有進步、成功炸爆舞台，最終大比數20比5撼低Duncan。泳兒大讚她們年紀輕輕唱出女人味及帶出少少性感，而Eric Kwok則解釋拆隊用意：「係幫佢地早啲成長，因為跳錯、唱錯少少就會好出。」
Maggie綵排時淚崩爆冷獲勝
Maggie趙頌宜一向是節目中的黑馬，雖然聲線獨特但內向欠自信賽前不獲看好。Maggie綵排《我不好愛》時唱到喊，因為她想憑歌寄意送給家姐，而家姐在眾多兄弟姊妹中最擔心是她，她自己笑言：「明明係黎學唱歌，點知一開口就喊。」最後Mggie以17分獲勝，到後台與家姐相擁，家姐感動說：「佢為我哋付出左好多，呢首歌個故事好似直接同我講咁。」事後Maggice亦有對鏡頭向家姐說我愛你。而對手Jason唱《如果可以》練到失聲，每日唱5、6個鐘，rehaersal前一日失聲，表現失準慘敗。不過Eric Kwok大讚他：「學下佢嘅態度，佢練到冇咗聲喎，發揮唔到100％佢仲可以企係度咁淡定唱俾大家聽，就算你輸我都當你贏咗，滿分！」
13歲大魔王Sabrina慘敗
13歲大魔王Sbrina趙紫諾自上一集爆seed唱《說散就散》聲帶發炎，加上不停練習沒有時間休息，她亦苦笑說：「只能靠運氣，看看好多少。」Sabrin出賽前擔心到喊，林奕匡在旁安慰。Timothy唱《垃圾》，練歌時激嬲JW，被罵：「你唔識都要盡量唱俾我聽！你次次都係用我最多時間，你唔好嘥我時間！你同我唱好佢呀！《垃圾》！」最後Jason爭返口氣，以17分打低大魔王。
陳奐仁健康警告
陳奐仁與Eric Kwok打對台，他在節目後段發出健康警告：「唔係練到失聲先叫你好努力，你（Eric Kwok）嗰隊未比賽就已經bye bye咗兩件！」的確Eric Kwok隊伍中本來有多位實力唱將，可是全敗給傷患，即使同情分亦無法挽回劣勢。
蕭呈謙諗住隻蟹唱Sweet歌
蕭呈謙演唱林志美原唱嘅《 偶遇 》，林二汶特意找來Chantel姚焯莓教路如何唱出甜密感覺，Chantel話要諗住一啲甜密嘅畫面或者人。不過蕭呈謙話自己暫時冇心上人，所以諗住隻蟹去演繹。