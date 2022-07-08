聲夢傳奇2

聲夢傳奇2｜XiX黃馬褂「親生女團」唔鬧得？ Eric Kwok：即係同我過唔去

最新娛聞
東方新地

廣告

《聲夢傳奇2》今個星期六（7月9）播出第5集，另一位賽前大熱Janees黃洛妍出場，JW王灝兒同佢練歌時激動到掟筆。而「親生女團」XiX挑戰跳唱韓文歌，評審張佳添大讚：「喺我心目中係真正嘅女團！」

Janees黃洛妍「先天不足」？ JW王灝兒教到掟筆

25歲Janees 黃洛妍有屈機履歷，現職小提琴演奏家兼曾赴維也納普萊納音樂學院深造，加上唱功有返咁上下所以賽前已被封為大熱之一。不過，到今集她演唱《留低鎖匙》卻令導師JW王灝兒皺晒眉，事前練習的時候更激動到掟筆。事關一向性格堅強的她唱這首傷心情歌太惡，未能配合歌詞的意思，JW更形容她唱起來太大人，像呼喝對方一樣。JW又說：「我有少少失望，反而教完（唔舒服嘅位）仲誇張咗。」

聲夢傳奇2 JW聽黃洛妍唱《留低鎖匙》聽到皺晒眉。
JW聽黃洛妍唱《留低鎖匙》聽到皺晒眉。（圖片來源：TVB提供）
聲夢傳奇2 JW仲激動到掟筆。
JW仲激動到掟筆。（圖片來源：TVB提供）
聲夢傳奇2 黃洛妍唱歌太強勢，令JW大感失望。
黃洛妍唱歌太強勢，令JW大感失望。（圖片來源：TVB提供）

「親生女團」XiX跳唱韓文歌 張佳添大讚：係真正嘅女團

從《聲夢JUNIOR》挑選出來的「親生女團」XiX今集齊人跳唱PK，翻唱韓國女團GFRIEND的《Me Gustas tu》，年輕的魔力軟化一眾出名毒舌的評審。張佳添大讚：「你哋喺我心目中係真正嘅女團！」「紅燈魔人」伍仲衡畀綠燈之餘，仲讚：「你哋一開口，又唱得好又可愛，成件事好 Convincing。」而一手「湊大」XiX 的 Eric Kwok錫到出晒面，公然向現場 25 名評審下戰書：「邊個評審話佢哋唔好，就係同我過唔去。」

聲夢傳奇2 「親生女團」XiX今集齊人跳唱PK，翻唱韓國女團GFRIEND的《Me Gustas tu》獲大讚。
「親生女團」XiX今集齊人跳唱PK，翻唱韓國女團GFRIEND的《Me Gustas tu》獲大讚。（圖片來源：TVB提供）
聲夢傳奇2 Eric Kwok同在座評審講：「邊個評審話佢哋唔好，就 係同我過唔去。」
Eric Kwok同在座評審講：「邊個評審話佢哋唔好，就 係同我過唔去。」（圖片來源：TVB提供）

《聲夢傳奇2》第5集歌單：

Duncan 侯雋熙《綿綿》

XiX《Me Gustas Tu》

Mandy 孫衣文《眼淚》

Maggie 趙頌宜《我的心裡只有你沒有他》

Jason 陳晉軒《記憶棉》

Janees 黃洛妍《留低鎖匙》

撰文：東方新地圖片來源：TVB提供資料或影片來源：YouTube＠TVB

讀者留言

熱門文章

 