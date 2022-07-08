聲夢傳奇2｜XiX黃馬褂「親生女團」唔鬧得？ Eric Kwok：即係同我過唔去
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《聲夢傳奇2》今個星期六（7月9）播出第5集，另一位賽前大熱Janees黃洛妍出場，JW王灝兒同佢練歌時激動到掟筆。而「親生女團」XiX挑戰跳唱韓文歌，評審張佳添大讚：「喺我心目中係真正嘅女團！」
Janees黃洛妍「先天不足」？ JW王灝兒教到掟筆
25歲Janees 黃洛妍有屈機履歷，現職小提琴演奏家兼曾赴維也納普萊納音樂學院深造，加上唱功有返咁上下所以賽前已被封為大熱之一。不過，到今集她演唱《留低鎖匙》卻令導師JW王灝兒皺晒眉，事前練習的時候更激動到掟筆。事關一向性格堅強的她唱這首傷心情歌太惡，未能配合歌詞的意思，JW更形容她唱起來太大人，像呼喝對方一樣。JW又說：「我有少少失望，反而教完（唔舒服嘅位）仲誇張咗。」
「親生女團」XiX跳唱韓文歌 張佳添大讚：係真正嘅女團
從《聲夢JUNIOR》挑選出來的「親生女團」XiX今集齊人跳唱PK，翻唱韓國女團GFRIEND的《Me Gustas tu》，年輕的魔力軟化一眾出名毒舌的評審。張佳添大讚：「你哋喺我心目中係真正嘅女團！」「紅燈魔人」伍仲衡畀綠燈之餘，仲讚：「你哋一開口，又唱得好又可愛，成件事好 Convincing。」而一手「湊大」XiX 的 Eric Kwok錫到出晒面，公然向現場 25 名評審下戰書：「邊個評審話佢哋唔好，就係同我過唔去。」
《聲夢傳奇2》第5集歌單：
Duncan 侯雋熙《綿綿》
XiX《Me Gustas Tu》
Mandy 孫衣文《眼淚》
Maggie 趙頌宜《我的心裡只有你沒有他》
Jason 陳晉軒《記憶棉》
Janees 黃洛妍《留低鎖匙》