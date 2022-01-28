聲夢冼靖峰攞沙士講笑被轟 知衰認錯：對唔住！自己唔夠成熟
《聲夢傳奇》一班學員日前在網上開Live演唱，席間23歲的冼靖峰（Archie）竟然口出狂言，指2003年出生學員是「沙士死剩種」，雖然他及後嘗試補鑊稱只是開玩笑，但仍難掩網民怒火，紛紛留言炮轟。
文：東方新地 ｜圖：[email protected] About Music 愛爆音樂、[email protected]_sin
嘲笑03年出生學員「沙士死剩種」
無綫《聲夢傳奇》捧紅多位新人，日前一班聲夢學員冼靖峰（Archie）、林智樂（Felix）、蔡愷穎（Lolita）和詹天文（Windy）又有機會一起在網上開Live演唱，席間Felix帶起有關眾人年紀話題，指現場有三個世代的人，Felix仲話：「我同蔡愷穎都係03年。」點知Archie聽完突然口出狂言：「03年？即係沙士死剩種呀，係咪呀？」其餘三位成員即時被嚇到發呆，現場氣氛尷尬，而蔡愷穎則打圓場說：「講呢啲？」雖然及後冼靖峰已知衰嘗試補鑊說：「講笑講笑，哈哈。」但Felix似乎仍未能回過神來，只回答：「我load唔到，都唔係差好遠啫。」
Archie知衰認錯解溫
而冼靖峰的失言已經被網友聽入心，紛紛留言炮轟他拿沙士來講笑，更有網友直言感到憤怒！而該集節目之後亦被揪起，在YouTube頻道下架處理。事件連日發酵，冼靖峰昨晚（27/1）在同一頻道再次開Live演唱，今次的成員除了有緋聞女友詹天文外，其餘嘉賓則換上姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和何智樂（Rock）。到直播的尾聲，冼靖峰一臉凝重說：「想講聲對唔住，因為上一個Live講咗啲唔應該講嘅說話，因為我哋學員之前有時講嘢私下會有啲誇張，但係有啲嘢唔應該講就唔應該講，好對唔住！講咗啲唔應該講嘅說話，知道自己唔夠成熟，以後談吐舉止會更加成熟。」
A.A.MusicLive #2 – Archie Chantel Rock Windy Yumi