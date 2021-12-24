聲夢學員合體出聖誕歌 密實姚焯菲笑容撼贏晒腿露腰鍾柔美

《聲夢傳奇》十五位成員再次合體，推出串燒聖誕歌《All About Christmas 》，日前齊齊拍攝MV，9女年輕學員著上喜慶紅短裙，相當應節，15歲鍾柔美、詹天文、21歲文凱婷及23歲潘靜文在MV不停扭腰晒腿，相當吸睛，網民話姚焯菲雖然冷衫包上頸，但一個笑容足以溶化大家，輕鬆成為焦點﹗