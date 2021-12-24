聲夢學員合體出聖誕歌 密實姚焯菲笑容撼贏晒腿露腰鍾柔美
《聲夢傳奇》十五位成員再次合體，推出串燒聖誕歌《All About Christmas 》，日前齊齊拍攝MV，9女年輕學員著上喜慶紅短裙，相當應節，15歲鍾柔美、詹天文、21歲文凱婷及23歲潘靜文在MV不停扭腰晒腿，相當吸睛，網民話姚焯菲雖然冷衫包上頸，但一個笑容足以溶化大家，輕鬆成為焦點﹗
文：東方新地｜圖：《All About Christmas 》MV截圖
《聲夢傳奇》學員除了黃奕斌（Hugo）身在內地拍劇外，十四位聲夢成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、文凱婷（Aeren）、潘靜文（Sherman）、林君蓮（蓮姐）、蔡愷穎（Lolita）、林沚羿（Venus）、張馳豪（Aska）、冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）、林智樂（Felix）、孫漢霖分成男團女團陣容拍攝聖誕歌《All About Christmas 》MV。一班女學員以紅色短裙聖誕look現身，好有節目氣氛﹗
鍾柔美、潘靜文激罕露腰晒腿
15歲鍾柔美和23歲潘靜文穿上露腰短裙聖誕裝，在鏡頭前隨住音樂不停扭腰跳舞，充滿活力又吸睛﹗與樂迷及觀眾齊齊以開心心情迎接佳節，網民亦感受到他們的正能量，紛紛留言正評：「好正，好有氣氛」、「MV靚，編曲好，唱得好，好有氣氛，感覺好開心，可以無限Loop」、「用心製作」。
姚焯菲「天使般笑容」冧死人
九位女學員排陣甚有女團feel，更激罕「見肉」，不過網民卻對冷衫包上頸的姚焯菲最like，留言指國民初戀保持一貫清純：「好在冇安排Chantel都著露腰裝」、「Chantel天使般笑容冧死人」、「姚焯菲一個笑容就殺晒，我對眼離唔開佢」、「Chantel嘅笑容令我有一個溫暖嘅聖誕」、「其他啲學員有啲著得太暴露，GiGi同Chantel最合佢哋年齡」﹗
炎明熹、姚焯菲各有C位
MV中各學員各有單人鏡頭，炎明熹及姚焯菲分別有份企C位﹗盡量滿足粉絲們要求﹗記得《聲夢》學員7月推出奧運歌《奪金》MV時曾鬧出風波，有網民指炎明熹全程C位，而姚焯菲卻甚少大頭特寫，粉絲不滿無綫有偏心之嫌而留言洗版﹗及後無綫即補鑊剪了一個新版MV，加插了姚焯菲與導師JW對唱的4秒鏡頭﹗