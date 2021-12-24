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聲夢學員合體出聖誕歌 密實姚焯菲笑容撼贏晒腿露腰鍾柔美

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撰文：東方新地

《聲夢傳奇》十五位成員再次合體，推出串燒聖誕歌《All About Christmas 》，日前齊齊拍攝MV，9女年輕學員著上喜慶紅短裙，相當應節，15歲鍾柔美、詹天文、21歲文凱婷及23歲潘靜文在MV不停扭腰晒腿，相當吸睛，網民話姚焯菲雖然冷衫包上頸，但一個笑容足以溶化大家，輕鬆成為焦點﹗

文：東方新地｜圖：《All About Christmas 》MV截圖

《聲夢傳奇》學員除了黃奕斌（Hugo）身在內地拍劇外，十四位聲夢成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、文凱婷（Aeren）、潘靜文（Sherman）、林君蓮（蓮姐）、蔡愷穎（Lolita）、林沚羿（Venus）、張馳豪（Aska）、冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）、林智樂（Felix）、孫漢霖分成男團女團陣容拍攝聖誕歌《All About Christmas 》MV。一班女學員以紅色短裙聖誕look現身，好有節目氣氛﹗

（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）
聲夢學員合體拍攝聖誕串燒歌《All About Christmas 》 MV，女學員穿上紅色聖誕look，好有氣氛﹗（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）
（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）
MV分成男女組別陣容拍攝，黃奕斌因身在內地拍劇未有參與MV拍攝，只有聲演﹗（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）

鍾柔美、潘靜文激罕露腰晒腿

15歲鍾柔美和23歲潘靜文穿上露腰短裙聖誕裝，在鏡頭前隨住音樂不停扭腰跳舞，充滿活力又吸睛﹗與樂迷及觀眾齊齊以開心心情迎接佳節，網民亦感受到他們的正能量，紛紛留言正評：「好正，好有氣氛」、「MV靚，編曲好，唱得好，好有氣氛，感覺好開心，可以無限Loop」、「用心製作」。

（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）
聲夢學員落力跳舞，鍾柔美同詹天文因動作大變成「愈露愈多」，與身旁姚焯菲成強烈對比﹗（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）
（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）
潘靜文露出小纖腰﹗（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）
（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）
好投入﹗（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）

姚焯菲「天使般笑容」冧死人

九位女學員排陣甚有女團feel，更激罕「見肉」，不過網民卻對冷衫包上頸的姚焯菲最like，留言指國民初戀保持一貫清純：「好在冇安排Chantel都著露腰裝」、「Chantel天使般笑容冧死人」、「姚焯菲一個笑容就殺晒，我對眼離唔開佢」、「Chantel嘅笑容令我有一個溫暖嘅聖誕」、「其他啲學員有啲著得太暴露，GiGi同Chantel最合佢哋年齡」﹗

（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）
姚焯菲的聖誕造型好可愛，輕輕一笑都足令大家溶化心靈﹗（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）
（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）
姚焯菲真係好sweet﹗（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）

炎明熹、姚焯菲各有C位

MV中各學員各有單人鏡頭，炎明熹及姚焯菲分別有份企C位﹗盡量滿足粉絲們要求﹗記得《聲夢》學員7月推出奧運歌《奪金》MV時曾鬧出風波，有網民指炎明熹全程C位，而姚焯菲卻甚少大頭特寫，粉絲不滿無綫有偏心之嫌而留言洗版﹗及後無綫即補鑊剪了一個新版MV，加插了姚焯菲與導師JW對唱的4秒鏡頭﹗

（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）
呢個鏡頭姚焯菲企正中間位﹗（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）
（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）
全體陣容，炎明熹企番C位﹗（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）
（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）
炎明熹突然對住鏡頭豎起手指公，好鬼可愛﹗（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）
炎明熹不但不用露腰，更有一條閃令令腰封封實條腰﹗（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）
炎明熹不但不用露腰，更有一條閃令令腰封封實條腰﹗（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）
聲夢學員各有不同組合的鏡頭﹗（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）
聲夢學員各有不同組合的鏡頭﹗（圖片來源：《All About Christmas 》MV截圖）

即䏲《All About Christmas》Official MV：

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