聲夢潘靜文初步確診新冠肺炎　引爆無綫疫慌

新冠肺炎第五波疫情肆虐，無綫繼上周開始有多位幕後職員初步確診後，有消息指《聲夢傳奇》學員潘靜文（Sherman）經檢測後初步呈陽性，有指她近日與同屬《聲夢》的姚焯菲（Chantel）和張馳豪（Aska）曾合作。