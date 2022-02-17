聲夢潘靜文初步確診新冠肺炎 引爆無綫疫慌
新冠肺炎第五波疫情肆虐，無綫繼上周開始有多位幕後職員初步確診後，有消息指《聲夢傳奇》學員潘靜文（Sherman）經檢測後初步呈陽性，有指她近日與同屬《聲夢》的姚焯菲（Chantel）和張馳豪（Aska）曾合作。
聲夢潘靜文初步確診
新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（16/2）新增4285宗確診，另有約7000宗初步確診。無綫繼上周開始有多位幕後職員初步確診後，連聲夢學員潘靜文（Sherman）昨日於電視廣播城參與《勁歌金曲》錄影，進入錄影廠前進行例行病毒快速檢測，結果初步亦呈陽性。而據知同場有份錄影的還包括其他聲夢學員炎明熹、姚焯菲、鍾柔美及張馳豪（Aska）等，而無綫即時安排Sherman在家人陪同下前往醫院作進一步檢測。
IG直播報平安
而Sherman昨夜在IG直播報平安：「我好好，大家放心，我知道好多人睇咗新聞知我初步確診，頭先我已經做多一次正式嘅檢測，依家等緊結果，同埋我都長期匿咗喺房，多謝大家關心。」而無綫表示為謹慎起見，安排《勁歌金曲》節目台前幕後曾與Sherman的接觸者，均作快速測試，檢測結果全部呈陰性。無綫指事件對運作未有構成影響，並會繼續與衞生防護中心作出緊密聯繫，全面配合中心的防疫指引及安排。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]、[email protected]
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