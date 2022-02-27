聲夢JUNIOR｜18名參賽者名單起底！最細11歲選出四強直入《聲夢2》

無綫造星節目《聲夢傳奇》除了落實開拍第二季外，本周日（2月27日）起更會一連三個星期日晚8點半的「兒童版」《聲夢JUNIOR》——有別於《聲夢傳奇》，《聲夢JUNIOR》主力集中培訓年僅11至15歲、對唱歌跳舞表演均甚有熱誠的青少年。經過大型遴選後，製作組先選出 28 名具有潛力的青少年參與集訓，第一集篩選出以下 18 位精英晉級：