聲夢JUNIOR｜18名參賽者名單起底！最細11歲選出四強直入《聲夢2》
《聲夢JUNIOR 》Dance Group
1.Aster 劉芷君
專長及個人特色：結他 、鋼琴、ABRSM Vocal
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2. Charlotte 繆昀希
專長及個人特色：長笛、跳舞
3. Jasmine 冼奕瑜
專長及個人特色：畫畫 、Ukulele
4. Haily 梁栩寧
專長及個人特色：古箏、長笛、鋼琴
5. Tate 伍梓瑜
專長及個人特色：ABRSM Singing
6. Crystal 梁善知
專長及個人特色：跳舞、結他
《聲夢JUNIOR 》Vocal Group
7. Kiele 鄧曉殷
專長及個人特色：鋼琴、大提琴、芭蕾
8. Vici 莊殷玥
專長及個人特色：聲樂、跳舞
9. Elsa 劉芷晴
專長及個人特色：小提琴、唱歌
10. Nicole張嘉悅
專長及個人特色：唱歌、跳舞
11. Caitlin 楊秉頤
專長及個人特色：結他、鋼琴、小提琴 、芭蕾舞
《聲夢JUNIOR 》Band group
12. Breman 張鍩民
專長及個人特色：爵士鼓、鋼琴、結他
13. Vincent 夏政
專長及個人特色：色士風、樂理、聲樂
14. Ricky童文
專長及個人特色：鋼琴、Ukelele、牧童笛
15. Luffy張靖風
專長及個人特色：木結他
16. Jeffrey 陸卓謙
專長及個人特色：鋼琴、樂理
17. Kingsley 虞浚圻
專長及個人特色：鋼琴
18. Isabel 黃可琳
專長及個人特色：鋼琴、結他
《夢想這信仰》—《聲夢JUNIOR》主題曲
「聲夢」學員擔任助教 前輩認可追夢Junior！
為了將18名參賽者的潛能於短時間內推向極致，製作組請來星級顧問團隊，包括歌唱顧問及指導Christine Samson 、舞蹈顧問及指導Sunny Wong，及樂隊顧問及指導Supper Moment 分別為三組進行特訓。首屆「聲夢」學員Aeren 文凱婷、Archie 冼靖峰、Hugo 黃奕斌、Kaitlyn 林君蓮、Lolita 蔡愷穎及Rock 何晉樂會擔任助教，HANA菊梓喬、譚嘉儀、連詩雅分別擔任訓導主任兼形象指導、康樂主任及紓壓大使；黃翊、吳若希、糖妹、關心妍、胡鴻鈞、Gigi、Chantel、Yumi、Aska張馳豪等亦會先後以嘉賓身份亮相。
一眾聲夢Junior踏上追夢之路。喺總監督Eric Kwok嘅鞭策、以及一眾《聲夢傳奇》前輩學員助教嘅陪伴下，佢哋落力訓練，瞓身演出，向夢想踏出第一步！
Eric Kwok 郭偉亮擔任節目總監
節目總監督則由資深音樂人Eric Kwok 郭偉亮擔任，出名夠Mean夠Harsh的郭偉亮竟在宣傳片中大讚參賽者潛能無限：「呢班細路嘅Talent比我想像中勁好多，我對娛樂圈未來發展好有信心。」
參加聲夢Junior 嘅年輕人遇上魔鬼總監督Eric Kwok，到底Eric會點樣磨練佢地呢？
最後四強將會得到《聲夢傳奇 2》入場券。呢日就舉行遴選比賽，由28位參賽者選出18強入圍。
常見問題
《聲夢JUNIOR》同《聲夢傳奇》有何不同？18位參賽者名單？
無綫《聲夢JUNIOR》一連3個星期日晚播放，主力培訓11至15歲的青少年，18人入圍，當中最年輕的入圍參賽者只有11歲⋯⋯按此看名單詳情｜大熱1號Aster Lau劉芷君跳唱掂 有望直入《聲夢2》
《聲夢傳奇2》何時開始播放？
《聲夢傳奇2》目前正在製作中，去年尾其中10位入圍參賽者就曾舉辦記者會，當中包括15歲「富三代」選手⋯⋯按此看詳情