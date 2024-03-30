聲夢1+2｜紅藍組學員逐個介紹 Janees扮雞仔聲驚為天人
《聲夢1+2》畢業生分兩隊比賽谷婭溦、糖妹擔任嘉賓
首集內容豐富又爆笑，《聲夢》畢業生分成兩隊大比拼，不過分組並唔係按兩季區分，紅藍兩組成員分別係：
《聲夢1+2》紅隊成員：
Aska（張馳豪）丨《聲夢傳奇1》入圍學員，第7集與潘靜文一同被淘汰出局在12強止步
火雞（孫漢霖）丨《聲夢傳奇1》入圍學員，第6集被淘汰出局，13強止步，
Rock（何晉樂）丨《聲夢傳奇1》入圍學員，打入最後5強，並於總決賽成為第5名
Felix（林智樂）丨《聲夢傳奇1》入圍學員、03年出生的學員，叱咤生力軍銀獎
Desta（李茵彤）丨《聲夢傳奇2》入圍學員，第4集李茵彤Desta以8分出局
Vivian（江廷慧）丨《聲夢傳奇2》入圍學員，Gin Lee愛將，第12集出局
《聲夢1+2》藍隊成員：
Janees（黃洛妍）丨《聲夢傳奇2》亞軍獲無綫力捧，有份現身《中年好聲音2》
Sherman（潘靜文）丨《聲夢傳奇1》入圍學員，第7集與張馳豪同被淘汰出局在12強止步
Duncan（侯雋熙）丨《聲夢傳奇2》入圍學員，10強
Zayden（彭家賢）丨《聲夢傳奇2》入圍學員，曾參加ViuTV《全民造星2》
Angel（劉詠彤）丨《聲夢傳奇2》入圍學員，曾兩度跌落危險區靠JW成功翻身
Aster（劉芷君）丨《聲夢傳奇2》入圍學員，女團XiX前隊長，現獨立發展
Pamela（趙小婷）丨《聲夢傳奇2》入圍學員，總決賽最後5強，與同屆陳昊廷拍拖
Crystal（梁芷菁）丨《聲夢傳奇2》入圍學員，首集8分出局為參賽唔考DSE？
紅、藍隊並分別請來谷婭溦、糖妹擔任嘉賓齊齊玩遊戲！
Janees 大晒反差萌 可愛雞仔聲搶Fo
遊戲環節同樣精彩，熱身遊戲「你估我唔到」笑料十足，玩法是每隊派一個人負責估，另一隊人則要瘋狂扮聲，務求令估的那位認不出自己；平時斯斯文文的Janees大晒反差萌、扮雞仔聲驚為天人﹔到Vivian估的時候，則連對方甚麼髮型也估到，相當厲害！被估中的隊員則會被隊友懲罰，場面過癮！
「好勝魔人」谷婭溦VS「運氣王」糖妹
澳門方面同樣好玩，谷婭溦、糖妹和一班《聲夢》畢業生玩得不亦樂乎，齊齊大晒靚聲和好「舞」功！遊戲「80秒輪住跳」中，每隊隊員接力跳舞，最後一位隊員要以最接近目標時間80秒完成演出，較接近目標時間完成指令隊伍將為之勝出。各人按照不同年代及類型歌曲，配合搞笑的舞姿勁舞比拼一番，火花十足！
溦溦與糖妹又分別化身「好勝魔人」及「運氣王」大激鬥，溦溦過程中更遭狠批「聲大冇準」，事關在遊戲「究竟邊個唱」中，溦溦每次都好肯定兼聲大大的指出藍隊誰利用變聲器真正唱歌，結果弄得笑料百出。
炎明熹現身 低溫穿露背戰衣唱中樂版《Crytsal Clear》
今集重頭戲落在人氣王炎明熹（Gigi）身上，Gigi現身澳門與澳門科技大學的中樂團合作演出。據知錄影當日氣溫只得7度，但Gigi為了配合中樂主題，專誠以黑色中式露背領戰衣上陣，大晒型格風仙氣，亦突顯Gigi的專業態度！
Gigi以極動聽聲線獻唱劇集《新聞女王》插曲、中樂版《Crytsal Clear》，令人聽出耳油；Gigi獻唱完畢返回座位後即穿回招牌「熊啤啤」毛毛長外套保暖，盡顯少女心！之後紅、藍兩隊上演大對決，藍隊的糖妹、Sherman、Duncan、和Zayden獻唱西樂版《大會堂演奏廳》，對戰紅隊的谷婭溦、Felix、Desta、和Vivian獻唱中樂版《逃生門》，兩隊演出各有韻味，想知道到底最終哪隊獲勝？節目自有分曉！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！