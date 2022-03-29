聲夢JUNIOR｜12歲繆昀希直入《聲夢 2》 原來8年前已代表香港出賽跳街舞

無綫音樂競技真人騷《聲夢 JUNIOR》的結果已於日前公布，最後由Crystal（梁善知）、Caitlin（楊秉頤）、 Charlotte（繆昀希）及 Kiele（鄧曉殷）躋身四強並獲得直入《聲夢 2》比賽資格。當中以Charlotte的繆昀希年紀最輕僅12歲，但論經驗絕不比其餘三位姐姐少！