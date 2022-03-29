聲夢JUNIOR｜12歲繆昀希直入《聲夢 2》 原來8年前已代表香港出賽跳街舞
無綫音樂競技真人騷《聲夢 JUNIOR》的結果已於日前公布，最後由Crystal（梁善知）、Caitlin（楊秉頤）、 Charlotte（繆昀希）及 Kiele（鄧曉殷）躋身四強並獲得直入《聲夢 2》比賽資格。當中以Charlotte的繆昀希年紀最輕僅12歲，但論經驗絕不比其餘三位姐姐少！
繆昀希《跳舞街》唱得跳得排第三
在《聲夢 JUNIOR》最後一輪比賽中，繆昀希以唱跳《跳舞街》（原唱：陳慧嫻）作賽，最終獲得一眾評判高度評價，連出名Mean的郭偉亮Eric Sir都大讚：「哇，真係好鬼勁呀，個身跳得彎到呢！又咁夠中氣！」結果繆昀希成功奪得全場第三名，並順利獲得直入《聲夢 2》比賽資格。
即重溫繆昀希嘅表演：
繆昀希4歲時曾代表香港到韓國參加跳舞比賽
雖然繆昀希年僅12歲，但原來她的舞台經驗並不淺。在大約8年前，繆昀希就曾經以4歲之齡加入一個由專業排舞師組成的跳舞組合，並隨他們參加國際性韓國街舞比賽，擊敗香港二百多隊對手成為香港站冠軍，成功爭取赴韓國參賽的席位！雖然最後仍是不敵其它來自世界各地的勁旅，但經驗相當寶貴！
繆昀希與肥媽同台合唱《上海灘》
除了舞蹈根基打得好，繆昀希亦自少接受歌唱訓練，大約於5年前更曾與肥媽一起亮相TVB舉辦的綜藝節目，同台合唱《上海灘》！當時年僅7歲的繆昀希非常淡定，一點也沒被肥媽的氣勢所震懾，其中氣十足的歌喉就連肥媽都讚口不絕！不過當時繆昀希被問到將來夢想時，佢竟然話係要做一名空姐啵！