聲夢Junior｜Eric Kwok Mean爆狂鬧「好難聽、走晒音」 學員反應令人意外
無綫真人騷《聲夢Junior》播出第二集，一班11-15歲的小朋友為追夢而參加音樂比賽，不過小朋友就是小朋友，以他們的年紀要面對Eric Kwok Mean爆狂鬧，其實都幾辛苦！
Eric Kwok狠批：好難聽
13日晚播出的第二集中，Vocal Group成員Kiele、Vici、Elsa、Nicole、Caitlin被安排唱無伴奏合唱一首《沒有你還是愛你》，當初幾個女仔都以為自己唱得不錯，可惜在辦評判兼主持人Eric Kwok面前唱時，被Eric狠批「難聽」、「走晒音」，更直指她們咬字不準，要好好下苦功，一班小朋友面對批評，難免面有難色。
虛心學習 Vocal Group：要練好啲中文
雖然面對評判的狠批，但Vocal Group沒有被Eric Sir 擊潰，而且虛心學習，幾個女孩子討論時都表示：「要練好啲中文」、「我都覺得有啲走音，要練好啲！」，又捉實歌唱老師Christine Samson開Zoom學唱歌及咬字，非常熱血呀！
MV拍足四個鐘未收貨 Sunny Wong皺晒眉捉學員訓話
負責教舞待的Sunny Wong就批評Dance Group的Aster、Charlotte、Jasmine、Haily、Tate、Crystal跳得不齊，初時都十分用心，不過到MV拍攝當日，拍足四小時、第N take仍然未達他的心水，終於忍不住發火，捉晒全班Dance Group訓話，提醒她們要小心及注意細節。
Band Group放膽玩放膽唱
Band Group的Breman、Vincent、Ricky、Luffy、Jeffrey、Kingsley、Isabel在首次綵排後，緊張問導師Supper Moment 自己有沒有走音，被批評不夠投入時，即時難過得想喊，後來放膽去玩，最終都拍到大家滿意的效果。Band Group的情況相對較好，惟在表演時因為投入度不足，Eric Sir繼續Mean爆直鬧：「比啲能量嚟睇下好冇？」
Dance Group 直入《聲夢2》奪參賽資格
第二集中，三組人分別拍攝MV，為的是爭取入圍《聲夢2》，最終由Dance Group六位成員全數入圍！另外四個席位則在下一集公佈。