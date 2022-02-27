聲夢JUNIOR｜Vici 莊殷玥歌唱組大熱 憂鬱眼神受關注

14歲的Vici莊殷玥是《聲夢JUNIOR》歌唱組的參賽者，早前的公開表演片段，憑獻唱英文歌《Always Remember Us This Way》獲得關注度，網民普遍認為雖仍有進步空間，但對於Vici年紀少少能有如此唱功嘖嘖稱奇，並指其獨特魅力在於擁有憂鬱眼神。