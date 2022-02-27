Vici 莊殷玥-豬妹 聲夢JUNIOR

聲夢JUNIOR｜Vici 莊殷玥歌唱組大熱 憂鬱眼神受關注

最新娛聞
東方新地

14歲的Vici莊殷玥是《聲夢JUNIOR》歌唱組的參賽者，早前的公開表演片段，憑獻唱英文歌《Always Remember Us This Way》獲得關注度，網民普遍認為雖仍有進步空間，但對於Vici年紀少少能有如此唱功嘖嘖稱奇，並指其獨特魅力在於擁有憂鬱眼神。

賽前大熱2號：Vici莊殷玥除咗鍾意唱歌跳舞，仲有一個好犀利嘅秘密武器⋯⋯

Vici 莊殷玥-豬妹 聲夢JUNIOR
Vici 莊殷玥曾參加不同歌唱比賽。（圖片來源：tvb）
Vici 莊殷玥-豬妹 聲夢JUNIOR
Vici 莊殷玥憂鬱眼神，成功獲得網民關注。（圖片來源：tvb）

14歲 Vici 莊殷玥 @聲夢JUNIOR 歌唱履歷：

2021年開始參加歌唱比賽曾獲得：
超新星歌唱比賽青少年組冠軍
擁抱愛歌唱比賽青少年組冠軍及最上鏡獎
TKO歌唱比賽青少年組冠軍及台風獎
鵬程杯歌唱比賽中學組冠軍
真音樂歌唱比賽公開組季軍
中學大專歌唱比賽公開組五強

聲夢JUNIOR. vocal Group
《聲夢JUNIOR》Vocal Group除了Vici還有其他唱得之人。 （圖片來源：TVB.com）

莊殷玥@擁抱愛慈善歌唱比賽2021

《Always Remember Us This Way》

Vici 莊殷玥 女團演唱《愛暗戀補習社》

Vico莊殷琦/Yoki 陳鈞婷/Coco 蘇芷晴 @Singing fighter 中學大專歌唱比賽2021

18/12/2021 Music zone, Emax 總決賽 (歌曲: 愛暗戀補習社)

18/12/2021 Music zone, Emax 總決賽五強

歌曲:《 Oops…I did it again》

《聲夢JUNIOR》專揀童星 最後4強入選《聲夢傳奇2》

無綫《聲夢JUNIOR》一連3個星期日晚播放，主力培訓11至15歲的青少年。經過去年底大型遴選，製作組選出28名青少年參與集訓，再從中挑選出18人入圍，當中最年輕的入圍參賽者只有11歲！

節目組根據各人所長，將18位參賽者分成3組，分別為Vocal Group、Dance Group及Band Group，並進行連番挑戰及對戰，最後的4強參賽者會獲得《聲夢傳奇2》參賽資格。

常見問題

《聲夢JUNIOR》同《聲夢傳奇》有何不同？18位參賽者名單？

無綫《聲夢JUNIOR》一連3個星期日晚播放，主力培訓11至15歲的青少年，18人入圍，當中最年輕的入圍參賽者只有11歲⋯⋯按此看名單詳情｜另外還有 「大熱門」Vici 莊殷玥『歌唱組』大熱 憂鬱眼神受關注14歲 Aster 劉芷君背景猛料！參加《聲夢JUNIOR》跳唱超班成大熱

《聲夢傳奇2》何時開始播放？

《聲夢傳奇2》目前正在製作中，去年尾其中10位入圍參賽者就曾舉辦記者會，當中包括15歲「富三代」選手⋯⋯按此看詳情

撰文：東方新地圖片來源：TVB.com, [email protected]

讀者留言

熱門文章

 