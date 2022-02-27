聲夢JUNIOR｜Vici 莊殷玥歌唱組大熱 憂鬱眼神受關注
賽前大熱2號：Vici莊殷玥除咗鍾意唱歌跳舞，仲有一個好犀利嘅秘密武器⋯⋯
14歲 Vici 莊殷玥 @聲夢JUNIOR 歌唱履歷：
2021年開始參加歌唱比賽曾獲得：
超新星歌唱比賽青少年組冠軍
擁抱愛歌唱比賽青少年組冠軍及最上鏡獎
TKO歌唱比賽青少年組冠軍及台風獎
鵬程杯歌唱比賽中學組冠軍
真音樂歌唱比賽公開組季軍
中學大專歌唱比賽公開組五強
莊殷玥@擁抱愛慈善歌唱比賽2021
《Always Remember Us This Way》
Vici 莊殷玥 女團演唱《愛暗戀補習社》
Vico莊殷琦/Yoki 陳鈞婷/Coco 蘇芷晴 @Singing fighter 中學大專歌唱比賽2021
18/12/2021 Music zone, Emax 總決賽 (歌曲: 愛暗戀補習社)
18/12/2021 Music zone, Emax 總決賽五強
歌曲:《 Oops…I did it again》
《聲夢JUNIOR》專揀童星 最後4強入選《聲夢傳奇2》
無綫《聲夢JUNIOR》一連3個星期日晚播放，主力培訓11至15歲的青少年。經過去年底大型遴選，製作組選出28名青少年參與集訓，再從中挑選出18人入圍，當中最年輕的入圍參賽者只有11歲！
節目組根據各人所長，將18位參賽者分成3組，分別為Vocal Group、Dance Group及Band Group，並進行連番挑戰及對戰，最後的4強參賽者會獲得《聲夢傳奇2》參賽資格。
常見問題
《聲夢JUNIOR》同《聲夢傳奇》有何不同？18位參賽者名單？
無綫《聲夢JUNIOR》一連3個星期日晚播放，主力培訓11至15歲的青少年，18人入圍，當中最年輕的入圍參賽者只有11歲⋯⋯按此看名單詳情｜另外還有 「大熱門」Vici 莊殷玥『歌唱組』大熱 憂鬱眼神受關注｜14歲 Aster 劉芷君背景猛料！參加《聲夢JUNIOR》跳唱超班成大熱
《聲夢傳奇2》何時開始播放？
《聲夢傳奇2》目前正在製作中，去年尾其中10位入圍參賽者就曾舉辦記者會，當中包括15歲「富三代」選手⋯⋯按此看詳情