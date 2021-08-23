嚴正聲明｜周星馳發律師信澄清無「力追」張曉祺Ukei或Ceci 亦無安排「電召專車接送」女方

星爺周星馳早前被雜誌影到出海玩滑水，同行三位女子中有今屆17歲落選港姐張曉褀（Ukei），消息曝光後，星爺激罕透過助手以「星爺同個女仔根本唔熟」來回應二人關係，日前星爺更發出律師信，澄清自己無同Ukei或報道中所講的另一個女仔Ceci拍過拖，亦無「力追」或安排過「電召專車接送」女方，以正視聽。

文：東方新地｜圖：[email protected]、新傳媒圖片、無綫娛樂新聞台截圖