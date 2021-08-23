嚴正聲明｜周星馳發律師信澄清無「力追」張曉祺Ukei或Ceci 亦無安排「電召專車接送」女方
星爺周星馳早前被雜誌影到出海玩滑水，同行三位女子中有今屆17歲落選港姐張曉褀（Ukei），消息曝光後，星爺激罕透過助手以「星爺同個女仔根本唔熟」來回應二人關係，日前星爺更發出律師信，澄清自己無同Ukei或報道中所講的另一個女仔Ceci拍過拖，亦無「力追」或安排過「電召專車接送」女方，以正視聽。
文：東方新地｜圖：[email protected]、新傳媒圖片、無綫娛樂新聞台截圖
周星馳發聲明澄清 無同Ukei拍過拖
星爺周星馳日前透過律師行發出聲明，指之前有報道指他「力追」落選港姐Ukei（張曉褀），因此他作出澄清，指自己從來無同Ukei或Ceci拍過拖或有過任何親密關係，亦從未邀請過Ukei或Ceci出席任何類型的活動或「力追」她們，以及無安排過「電召專車接送」Ukei或Ceci。
周星馳早前已曾透過助理Chris回覆傳媒，指星爺同「嗰個女仔」Ukei根本唔熟，並指是女方做主動，日前還主動搵星爺出海wakesurf，不過星爺沒有回覆亦沒有理會，並一再強調星爺同Ukei根本唔熟，並指當日是一大班人出海玩，不明白為何報道變成如此！