聲生不息大灣區季丨鍾柔美仙氣上陣取代炎明熹 李施嬅人氣極高1原因全場歡呼
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《聲生不息‧大灣區季》將於明天（4日）播出第4集，今集除咗繼續有唔同藝人現身外，更有「四大美人」（鍾楚曦/麥嘉欣/李施嬅/鍾柔美）組合登場獻唱！當中李施嬅及鍾柔美（Yumi）更連環獲內地網民大讚，而Yumi更係繼炎明熹後首位「聲夢小花」現身《聲生不息》系列節目，即使拍住幾位前輩都完全唔輸蝕，獲唔少內地網民連環like爆！
聲生不息大灣區季丨李施嬅1原因引全場歡呼
一眾表演當中，以「四大美人」鍾楚曦/麥嘉欣/李施嬅/鍾柔美合唱的《共同渡過》贏得最多關注，由於四美的打扮各具特色之餘均仙氣十足，加上位位人靚聲甜，在網絡吸獲大量正評，當中尤以以羽毛仙氣Look亮相的李施嬅最受歡迎，網民紛紛留言大讚：「是真正的迪士尼在逃公主」、「美到發光」、「漂亮死了，宜古宜今」、「歌聲有質感」 、「美貌20年不變」、「真是多才多藝，演戲、唱歌、鋼琴、都很厲害」。而當台上提及李施嬅兩部代表作《今宵大廈》及《新聞女王》時，台下亦立即響起一片熱烈歡呼聲及掌聲，受歡迎程度可想而知。
聲生不息大灣區季丨鍾柔美透視裝上陣取代炎明熹
至於首度亮相《聲生》舞台的鍾柔美及麥嘉欣，同樣好評不斷，以透視加高衩晚裝裙亮相的Yumi，不但美感十足，而且年紀輕輕依然全程表現零怯場，Yumi的好表現亦成功在內地圈粉，獲讚：「又靚又會唱，還不到二十 歲，未來可期」。至於向來樣子標緻的麥嘉欣，由於無論歌唱及主持表現均相當出色，獲網民大讚「厲害」：「普通話、粵語、英語都很溜，樣子也很漂亮，歌也唱得很好聽！」
撰文：東方新地圖片來源：ig@yumichung1221、TVB