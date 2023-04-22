聲生不息寶島季 第四集 張信哲  那英 聲生不息 寶島季

聲生不息寶島季｜張信哲 vs 那英 兩隊競演00年代與80年代前金曲

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《聲生不息寶島季》第四集，由00年代與80年代前的金曲譜出競演，為樂迷帶來優質享受。

《聲生不息寶島季》張信哲隊長 決戰那英隊

本場競演《聲生不息寶島季》張信哲隊主題為「零零年代歌曲」，那英隊主題為「八零年代前歌曲」。本期對戰共四個回合，每回合完成競演後，現場觀眾即時投票，半場累積票數最高的隊伍可獲得一張「邀請卡」，可邀請一位特邀歌手參加下一輪的競演。

第二輪競演的台灣分會場於陽明山上錄製，A-Lin加入張信哲隊，齊豫加入那英隊，兩位年代嘉賓各擁有100票，可以在任意一個回合選擇加碼，若所屬隊伍於該回合獲勝，即可獲得加碼票數。

本期張信哲隊獲得1,006票，那英隊獲得990票，由張信哲隊獲勝。張信哲隊獲得一張「邀請卡」。

《聲生不息寶島季》第四、五集歌單

《曹操》張杰聯同于文文
《高山青》那英率華晨宇、艾薇

《我可以》蔡旻佑
《往事只能回味》艾怡良

《雨天》隊長張信哲
《再見！我的愛人》魏如萱、周菲戈對唱

那英隊加碼： 齊豫在陽明山獻唱《走在雨中》

《第一天》楊宗緯、張韶涵、陳立農
《在水一方》馬嘉祺則緩緩細訴

重溫全集《聲生不息寶島季》

下一集將有A-Lin《給我一個理由忘記》、最後由那英隊、齊豫、A-Lin演唱《外婆的澎湖灣》。

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圖片來源：聲生不息寶島季

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