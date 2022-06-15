聲生不息｜吳若希「反擊」楊丞琳 飆高音版《越難越愛》力證原唱身份

TVB與內地內地芒果TV合辦的音樂節目《聲生不息》近期成為熱話，剛播出的第8集邀到楊丞琳作特邀嘉賓，演繹港劇神曲——《使徒行者》片尾曲《越難越愛》。楊丞琳雖然不是第一次唱用廣東話演唱，但始終香港觀眾印象中她都是講國語，所以節目一出非常好有驚喜。楊丞琳都話《越難越愛》難唱，而原唱吳若希近日都有動作，她在IG玩reels與楊丞琳隔空「合唱」，而且仲要飆高音唱和音，需知道唱和音難過唱主旋律，吳若希似乎想用實力強調自己是原唱的身份。