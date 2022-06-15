聲生不息｜吳若希「反擊」楊丞琳 飆高音版《越難越愛》力證原唱身份
吳若希還擊？ 飆高音對撼楊丞琳大晒唱功
《聲生不息》剛播出的一集邀請到楊丞琳作特邀嘉賓，重新演繹TVB港劇神曲《越難越愛》，不少網民都感到非常驚喜，事關能夠聽到楊丞琳唱廣東歌的機會不多，影片上載至YouTube三日點擊率已超過20萬。影片爆紅引來原唱吳若希「做返啲嘢」，她在IG上出post與楊丞琳「隔空合唱」，本身《越難越愛》都夠高音，她更飆高音唱和音大晒唱功，似乎想用實力強調自己原唱的身份，實行覆桌。
即睇吳若希飆高音與楊丞琳隔空合唱《越難越愛》
網民唔明點解要唱咁高音
吳若希此post一出已經有近1萬like，引來大批網民留言，有網民希望可以睇到吳若希與楊丞琳真正的合唱，亦有網民表示：「神曲，如果《使徒行者》冇呢首歌都做唔到經典」、「始於都係原唱最好聽」，亦有網民鍾意吳若希獨唱多啲，話楊丞琳把聲好嘈。不過比較多網民問：「點解要唱到咁高音？」可能因為本身唔熟悉音樂，事關一首歌除了大家聽到識背的主旋律之外，其實人聲部份經常會加入和音，令歌曲聽落更豐富。同埋唱和音其實比唱主旋律更高難度，一來主旋律最好記聽幾次就識背，但係唱和音唔係句句唱晒，對音準要拍子要求極高，稍有差池都會好「un耳」，所以大家睇演唱會見到通常都有幾位和音歌手就係咁嘅，佢哋唱功分分鐘勁過主流歌手。
想同吳若希合唱？睇下面條片啦
楊丞琳都話《越難越愛》好難唱
楊丞琳以特邀嘉賓現身《聲生不息》，雖然她在台北長大，但原來是廣東人，她受訪時透露：「從小父親就告訴我，廣東人一定要會廣東話。」 當楊丞琳獲邀出演《聲生不息》時，她先與 TVB 劇迷好友商量演出歌曲，並鎖定《使徒行者》片尾曲《越難越愛》。為了不影響樂迷觀感，楊丞琳苦練廣東話相當敬業，她說：「這首歌咬字非常的密，坦白說它的旋律也挺難，因為跨度蠻大，真假音又一直的轉換，技巧和咬字都有難度。我決定要唱甚麼歌開始的那一天，就開始把拼音及字都印出來、做筆記。每 天都讀給香港的朋友聽，要她們幫我吹毛求疵的去更正。因為我選的是情歌，不能夠打斷聽得懂的人的情緒，所以標準很重要。」最終楊丞琳真的以頗為標準的廣東話， 克服了歌曲各方面的高難度順利演出，獲得全場如雷掌聲。
唔覺唔覺原來《越難越愛》喺YouTube點擊率已經有接近2千萬。
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