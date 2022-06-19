聲生不息｜周柏豪唱謝霆鋒作品應戰 楊丞琳出口述爭勝：輸給後輩非常丟臉
「長勝將軍」葉蒨文（Sally 姐）及李健更會進行終極 PK！千嬅隊主場獻唱歌單如下： 周柏豪《一擊即中》、楊丞琳、安崎《甘心替代你》、李克勤《雨中的戀人們》、曾比特 （Mike）、毛不易《彌敦道》、單依純《為你鍾情》、周筆暢（筆筆）《你一半我一半》、 林子祥《誰能明白我》、楊千嬅、劉惜君《葡萄成熟時》；至於決勝局對戰歌曲則為 Sally 《情人知己》及李健《水中花》。
周柏豪V.s.楊丞琳首輪即掀高潮
本集特別之處是兩隊的特邀隊員於首輪已碰頭，柏豪獻唱前笑指廣東歌對其就像「心 跳」一樣重要：「跑步、食飯都會聽歌，沖涼亦都會唱歌 ，當生活長時間都同音樂一 齊，佢就好似心跳一樣。」並謂小時候並不理解《一擊即中》歌詞意思，但卻熱愛反 覆背讀歌詞及彈結他模仿原唱者謝霆鋒。
楊丞琳重提女團「4 In Love」
楊丞琳則透露當年以女團「4 In Love」成員身份來香港宣傳時，正正挑選了《甘心替代你》上節目演唱，當時樣子青澀的丞琳與劉德華同框，丞琳又指劉德華當年對她們照 顧有加：「那時大家根本不認識我們，劉德華大哥是我們的師兄，他帶我們去過大大 小小的節目、甚至演唱會，讓大家更快認識我們。」安崎則透露《甘心替代你》是不 少內地人集體回憶：「只要一聽到這首歌，大部分影迷就被拉回到那個時候。」雖然 丞琳與安崎是首度同台合唱，但二人各方面均異常合拍，Sally 亦大讚二人聲音很夾： 「很像！幾乎分不出來誰在唱，舞蹈也很美。」
楊丞琳出口術搶票！
上次楊丞琳上一次以《越難越愛》應戰，雖然獲得不少讚賞，但最終依然敗給由林子祥、馬賽克樂隊、魔動閃霸合唱《真的漢子》。在柏豪及丞琳兩個單位都表演過後進入拉票時間，楊丞琳即出口術搶觀眾支持：「因為上半場我輸了，但是我輸得非常光榮。可是這一場再輸的話，尤其是輸給後輩，我就非常地丟臉。」幸好最後楊丞琳及安崎成功擊敗周柏豪，挽回「前輩」的面子！
曾比特將「彌敦道」搬上舞台
每次演出均有亮眼表現的 Mike，這次夥拍毛不易（毛不易）合唱《彌敦道》，PK 克勤《雨人的 戀人們》。雖然 Mike 與毛毛性格一動一靜，但合唱時夾到無論，而二人的演唱舞台 「港式冰室」更因夠大型兼夠像真獲歌手一致好評，筆筆笑言：「舞台好香港」， 劉惜君則謂：「成條街搬晒上台，好有場景感。」由於 Mike 及毛毛已轉為千嬅隊成員，對 於昔日愛將「倒戈」，克勤搞鬼地做出難過及無奈狀；三人與主持何炅及王祖藍更拿 「天然呆」毛毛做話題，Mike 大爆毛毛因與李玟互動多了而變得多話，毛毛隨即展 示「毛式冷笑話」，令克勤及祖藍等人笑破肚皮。
「長勝將軍」對決
兩隊「長勝將軍」葉蒨文（Sally 姐）及李健會進行終極 PK，以《情人知己》 PK《水中花》。Sally 及李健分別找來鄭裕玲（Do 姐）及林子祥（阿 Lam）打氣撐場， Do 姐受訪時透露當年以主持及司儀身份與 Sally 合作無間，二人成為無所不談的好 友，並大讚 Sally 為人零架子：「佢唔會覺得自己係大明星，每次見到佢同人人都係 好好相處。佢又開心啦，笑又笑得大聲，你係 Feel 到佢好爽朗。」至於 Sally 則感激 自己身邊有很多「入骨的好友」：「依家年紀咁大，仲可以識到咁多朋友，再加埋支持 我咁多年嘅歌迷都好錫我，我好感激。」
讀者留言