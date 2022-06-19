聲生不息｜周柏豪唱謝霆鋒作品應戰 楊丞琳出口述爭勝：輸給後輩非常丟臉

《聲生不息》第9集，今集繼續以「港樂與我的『葡萄成熟時』」為主題（下半場），兩位特邀隊員周柏豪以和楊丞琳正式碰頭，由於上半場周柏豪以及林曉峰合唱《我們都是這樣長大的》險勝楊千嬅的《最後的玫瑰》，而楊丞琳上半場亦以《越難越愛》應戰敗給林子祥的隊伍，所以今次楊丞琳勝負心非常之重，更直言：「輸給後輩，我就非常地丟臉！」