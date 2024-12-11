聲生不息‧大灣區季丨容祖兒失聲落淚致歉 霸氣捍衛香港樂壇贏得全場掌聲
容祖兒失聲落淚致歉：我覺得很難過
節目一開始，一眾常駐歌手聚首一堂，當中以薛凱琪Fiona及容祖兒的登場最惹人注目，Fiona一進歌手房，大家都爭著讚她靚靚，Fiona開心得連連甜笑；而面露痛苦的祖兒，甫入房則以極沙啞的聲音指自己冇晒聲，但仍改不了愛撩天性格，一坐低就一輪嘴撩李宇春說話：「你有緊張嗎」、「想感受一吓我唱普通話嗎？」、「我每次都緊張死了」，李宇春聞言與在旁的周筆暢均表現哭笑不得，周筆暢更取笑祖兒謂：「你聲音啞了也硬要聊天」，祖兒聞言再搞笑回應，「是呀，（我）有多愛聊天。」雖然祖兒連說話都很有困難，但為了幫香港樂壇發聲，她還是堅持現身舞台與現場所有觀眾見面。
全場大合場《心淡》為祖兒打氣
祖兒一出場即做出「唔好意思」口形道歉、鞠躬表達歉意的同時更難過得落淚謂：
「很遺憾，沒辦法第一集現場為你們唱歌，我覺得很難過」
不過向來正能量的她馬上又回復鬼馬謂：
「但是我答應大家，第二集我強勢回歸！」
之後，全場大合場《心淡》為祖兒打氣，場面相當感人；而為了能實現親自在節目獻唱被選為千禧年廣東歌代表的《心淡》，祖兒之後更補錄獻唱片段，相當專業。事後祖兒更在IG感性留言，感謝台前幕後的努力及觀眾的美意，並坦言希望能肩負推廣港樂這個重任。
容祖兒霸氣捍衛香港樂壇
一心想為香港樂壇發聲的祖兒，在介紹香港樂壇別具代表性的新生代歌手時，先是感性地說：「我有聽過不少唱衰港樂的聲音，聽到我都心淡了，現在港樂是以更有趣的方式活著，這些年出了很多有特色的港風作品。」之後又搞笑地扮兇狠謂：「聽到有人說港樂已死，我很想回他一句：『你講咩呀？（這四個字是廣東話）』，我們可能很難再遇到巨星時代，但小星星夠多夠耀眼，也能把天空打亮。」贏得全場掌聲。
容祖兒IG發文公開
祖兒IG全文
衷心感謝當日每一位為我放聲高歌的你們，說真的這個特別版是台前幕後成就出來的，節目組鼓勵我上台那一刻我是有猶豫考慮的，如果在場的觀眾並沒有對這首歌熟悉到可以全場大合唱，那我豈不是破壞了節目的氣氛嗎？成為第一集的污點。
但最後我還是鼓起勇氣走上去，每一個精心設計的片段，充滿溫度的旁白，而感到對香港樂壇深愛珍重支持，我希望用真誠換取大家的體諒，在此，真的為節目組充足的資料收集，作為今次的常駐歌手，我絕對有責任肩負起推廣港樂這個重任，希望這趟旅程為港樂帶來更美好的未來。