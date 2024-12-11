聲生不息‧大灣區季丨容祖兒失聲落淚致歉 霸氣捍衛香港樂壇贏得全場掌聲

自無綫電視獲芒果TV 邀請協製《聲生不息》，召集香港及內地殿堂級歌手與新生代唱將，重新演繹港樂經典並予以推廣，節目播出後叫好叫座。今年，芒果TV再度聯合TVB特別企劃製作《聲生不息‧大灣區季》，並由12月14日起、逢星期六晚八點翡翠台播映，而香港播出的版本為精華版本。歌手內容同樣鼎盛，除了每集有常駐演出歌手，每集還有飛行嘉賓，至於李思捷及阮兆祥，則會組成「灣區兄弟」，在節目中以真人Show或外景拍攝方式，介紹每集分隊陣容，及探討各種香港文化及相關歷史，節目主持為何炅，而方力申則擔任金曲推薦人。

