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聲生不息 寶島季｜全新組合鬥唱台灣金曲！第一集11首歌單重溫

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去年年中無綫電視獲芒果 TV 邀請協製《聲生不息》，召集香港及內地殿堂級歌手與新生代唱將，重新演繹港樂經典並予以推廣，節目播出後叫好叫座。今年芒果TV推出《聲生不息 寶島季》，歌手內容同樣鼎盛，單是固定陣容已別具實力，除了有同樣出道35年的那英及張信哲擔任兩隊隊長外，兩隊隊員陣容分別有出道19年的張杰、10年的華晨宇、3年的馬嘉祺，及出道22年的張韻涵、20年的魏如萱、16年的楊宗緯，節目主持則由首季主持何炅冧莊。

《聲生不息 寶島季》香港版無綫4月開始獨家播放

《聲生不息 寶島季》共有12集，由4月1日起逢周六晚八點半翡翠台播映，第一集歌單有動力火車《娜魯灣情歌》、胡德夫、那英隔空合唱《橄欖樹》、馬嘉祺《你的樣子》、楊宗緯《鹿港小鎮》、那英《白天不懂夜的黑》、張信哲《我是真的愛你》、華晨宇《一定要幸福》、張韶涵《遺失的美好》、魏如萱《你啊你啊》、張杰《想見你想見你想見你》以及大合唱環節《我的未來不是夢》。首集亮點絕對是無綫總經理（節目內容營運）曾志偉驚喜現身錄影現場，當主持何炅向現場觀眾介紹志偉時，志偉不但鬼馬地向鏡頭直豎姆指，更向現場觀眾大派飛吻，場面熱鬧。

聲生不息 寶島季 那英 plt 聲生不息 寶島季
聲生不息 寶島季 360度舞台！（圖片來源：聲生不息 寶島季）
聲生不息 寶島季 那英 plt 聲生不息 寶島季 360度舞台！
曾志偉現身《聲生不息 寶島季》首集（圖片來源：聲生不息 寶島季）

《聲生不息 寶島季》第一集歌單

連線錄製：

動力火車《娜魯灣情歌》
胡德夫、那英隔空合唱《橄欖樹》

80年代作品

《聲生不息 寶島季》
馬嘉祺《你的樣子》
楊宗緯《鹿港小鎮》

90年代作品

那英《白天不懂夜的黑》
張信哲《我是真的愛你》
華晨宇《一定要幸福》
張韶涵《遺失的美好》

2000年代作品

魏如萱《你啊你啊》
張杰《想見你想見你想見你》

全場大合唱環節

《我的未來不是夢》

聲生不息 寶島季 那英 plt 聲生不息 寶島季 動力火車
動力火車隔空演出《娜魯灣情歌》（圖片來源：聲生不息 寶島季）
聲生不息 寶島季 那英 plt 聲生不息 寶島季 動力火車
動力火車 （圖片來源：聲生不息 寶島季 ）

《聲生不息 寶島季》兩地歌手隔空互動

為加強兩地交流，每集除了會定期在內地進行大型舞台錄影外，還設有分站直播，讓兩地歌手可透過大屏幕進行即時互動，首集分站設在台中著名景點—日月潭。首集固定舞台設計特別，為了配合演唱會模式，大會設計了一個360度遭現場觀眾包圍的舞台，讓演唱歌手與聽眾有更全面及近距離互動。那英演唱《白天不懂夜的黑》時，便笑著透露恍如在舉行演唱會一樣，出名感性的那英，更哽咽談及當年灌錄《白天》時的點滴：「好像演唱會喲，我覺得我的演唱會也不過如此，我唱那首歌的時候才二十幾歲，很感人…」之後強忍淚水的那英著全場觀眾大合唱，場面浪漫又感人。

《你啊你啊》魏如萱動聽歌聲搞到那英毛管戙

第一集除了殿堂級的那英及張信哲唱功一流，另外兩位表現亮眼的歌手分別是魏如萱及張杰。有「金曲歌后」之稱的魏如萱，以天籟之音獻唱《你啊你啊》，不但高音紮實雄厚，且在音域轉換方面亦揮灑自如，加上演唱表情豐富投入，令那英聽著也忍不住展現「毛管戙」狀態，足見其聲音穿透力。至於張杰亦來頭不少，作為首位登上美國洛杉磯Dolby Theatre（杜比劇院）舉行個人演唱會的內地藝人，張杰唱起《想見你想見你想見你》時別具壓台感，配以其身後屏幕不斷播放劇集《想見你》的精彩畫面予以配合，成功掀動全場氣氛。

聲生不息 寶島季｜張杰《想見你想見你想見你》

張杰歌唱時其身後屏幕不斷播放劇集《想見你》的精彩畫面：

聲生不息 寶島季｜動力火車《娜魯灣情歌》

胡德夫、那英隔空合唱《橄欖樹》

聲生不息 寶島季｜楊宗緯《鹿港小鎮》

馬嘉祺《你的樣子》

那英《白天不懂夜的黑》

張信哲《我是真的愛你》

華晨宇《一定要幸福》

張韶涵《遺失的美好》

大合唱環節《我的未來不是夢》

首集壓軸大合唱《我的未來不是夢》

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圖片來源：TVB.com

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