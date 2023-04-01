聲生不息 寶島季｜全新組合鬥唱台灣金曲！第一集11首歌單重溫
《聲生不息 寶島季》香港版無綫4月開始獨家播放
《聲生不息 寶島季》共有12集，由4月1日起逢周六晚八點半翡翠台播映，第一集歌單有動力火車《娜魯灣情歌》、胡德夫、那英隔空合唱《橄欖樹》、馬嘉祺《你的樣子》、楊宗緯《鹿港小鎮》、那英《白天不懂夜的黑》、張信哲《我是真的愛你》、華晨宇《一定要幸福》、張韶涵《遺失的美好》、魏如萱《你啊你啊》、張杰《想見你想見你想見你》以及大合唱環節《我的未來不是夢》。首集亮點絕對是無綫總經理（節目內容營運）曾志偉驚喜現身錄影現場，當主持何炅向現場觀眾介紹志偉時，志偉不但鬼馬地向鏡頭直豎姆指，更向現場觀眾大派飛吻，場面熱鬧。
《聲生不息 寶島季》第一集歌單
連線錄製：
動力火車《娜魯灣情歌》
胡德夫、那英隔空合唱《橄欖樹》
80年代作品
《聲生不息 寶島季》
馬嘉祺《你的樣子》
楊宗緯《鹿港小鎮》
90年代作品
那英《白天不懂夜的黑》
張信哲《我是真的愛你》
華晨宇《一定要幸福》
張韶涵《遺失的美好》
2000年代作品
魏如萱《你啊你啊》
張杰《想見你想見你想見你》
全場大合唱環節
《我的未來不是夢》
《聲生不息 寶島季》兩地歌手隔空互動
為加強兩地交流，每集除了會定期在內地進行大型舞台錄影外，還設有分站直播，讓兩地歌手可透過大屏幕進行即時互動，首集分站設在台中著名景點—日月潭。首集固定舞台設計特別，為了配合演唱會模式，大會設計了一個360度遭現場觀眾包圍的舞台，讓演唱歌手與聽眾有更全面及近距離互動。那英演唱《白天不懂夜的黑》時，便笑著透露恍如在舉行演唱會一樣，出名感性的那英，更哽咽談及當年灌錄《白天》時的點滴：「好像演唱會喲，我覺得我的演唱會也不過如此，我唱那首歌的時候才二十幾歲，很感人…」之後強忍淚水的那英著全場觀眾大合唱，場面浪漫又感人。
《你啊你啊》魏如萱動聽歌聲搞到那英毛管戙
第一集除了殿堂級的那英及張信哲唱功一流，另外兩位表現亮眼的歌手分別是魏如萱及張杰。有「金曲歌后」之稱的魏如萱，以天籟之音獻唱《你啊你啊》，不但高音紮實雄厚，且在音域轉換方面亦揮灑自如，加上演唱表情豐富投入，令那英聽著也忍不住展現「毛管戙」狀態，足見其聲音穿透力。至於張杰亦來頭不少，作為首位登上美國洛杉磯Dolby Theatre（杜比劇院）舉行個人演唱會的內地藝人，張杰唱起《想見你想見你想見你》時別具壓台感，配以其身後屏幕不斷播放劇集《想見你》的精彩畫面予以配合，成功掀動全場氣氛。
聲生不息 寶島季｜張杰《想見你想見你想見你》
張杰歌唱時其身後屏幕不斷播放劇集《想見你》的精彩畫面：
聲生不息 寶島季｜動力火車《娜魯灣情歌》
胡德夫、那英隔空合唱《橄欖樹》
聲生不息 寶島季｜楊宗緯《鹿港小鎮》
馬嘉祺《你的樣子》
那英《白天不懂夜的黑》
張信哲《我是真的愛你》
華晨宇《一定要幸福》
張韶涵《遺失的美好》
大合唱環節《我的未來不是夢》
首集壓軸大合唱《我的未來不是夢》
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！