聲生不息 寶島季｜全新組合鬥唱台灣金曲！第一集11首歌單重溫

去年年中無綫電視獲芒果 TV 邀請協製《聲生不息》，召集香港及內地殿堂級歌手與新生代唱將，重新演繹港樂經典並予以推廣，節目播出後叫好叫座。今年芒果TV推出《聲生不息 寶島季》，歌手內容同樣鼎盛，單是固定陣容已別具實力，除了有同樣出道35年的那英及張信哲擔任兩隊隊長外，兩隊隊員陣容分別有出道19年的張杰、10年的華晨宇、3年的馬嘉祺，及出道22年的張韻涵、20年的魏如萱、16年的楊宗緯，節目主持則由首季主持何炅冧莊。