聲生不息｜張智霖現身唱《歲月如歌》 林曉峰翻唱Chilam舊歌嚇到原唱O晒嘴
張智霖驚喜現身 唱經典歌《歲月如歌》
現身張智霖（Chilam）在今集《聲生不息》中與內地男團TFBOYS成員王源驚喜加盟，二人先唱出經典主題曲《歲月如歌》，以「特邀隊員」身份加入克勤隊及千嬅隊。50歲的Chilam，與21歲的王源站在一起未有違和感！絕對是凍齡男神！
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林曉峰唱《現代愛情故事》向Chilam「致敬」
林曉峰未知是否要向Chilam「致敬」，特意劉惜君合唱Chilam的經典歌曲《現代愛情故事》，並笑指二人才是「原唱」，Chilam 即時O晒嘴兼大叫：「大膽」！及後劉惜君笑著更正：「我們只是《聲生不息》的原唱」，Chilam 才回復「滿意」，相當搞笑。 對上一次林曉峰唱張國榮作品，結果招致不少網民批評。不過今次在張智霖面前大膽挑戰，似乎挽回了些許面子，有網民表示他的聲線與歌曲很搭亦很溫柔，「阿lo唱呢首歌很好，無好似唱今生今世咁緊！」
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炎明熹鮮艷懷舊Look登場
炎明熹（Gigi）則繼續成為亮點，他與與魔動閃霸合唱兼上演「情景劇」，她以鮮艷懷舊Look登場，在台上又唱又跳、做古靈精怪表情及動作，成功搶鏡兼炒熱氣氛，令葉蒨文（莎莉）、千嬅、周筆暢等大讚她可塑性高，稱她為「百變小Gigi」。Gigi 演唱完畢後，未知是否太緊張，竟火星人上身、無厘頭 Tone 指與魔動閃霸合作「非常開心」！
曾比特唱《Monica》 同李玟鬥升Key
另一焦點繼續是曾比特（Mike），他與李玟（Coco）合唱張國榮經典歌曲《Monica》是，未開聲已讓人相當期待，二人更大玩「連環升Key」鬥飆高音，將台下及台後氣氛推向高峰！
林子祥葉蒨文耍花槍
今集更有林子祥（阿Lam）與太太葉蒨文（莎莉）在《聲生》舞台首度同台合唱，二人更在台上大耍花槍，阿Lam說：「首歌原裝Key已經好高，今次同佢唱仲升半度添。男同女嘅Key爭好遠，佢唱得舒服，代表我唱得唔舒服。」莎莉聞言即反擊：「今次我係就你個Key喎。」阿Lam隨即抵死回應：「（平時）多數都係我就你架。」，雖然二人你一句我一句互窒，不過唱歌時就十分恩愛，阿Lam更一度攬著莎莉邊搖邊唱，莎莉唱畢後又撲向老公作「斷氣狀」撒嬌，認真甜到漏！
胡鴻鈞樂易玲現身撐場
台上星光熠熠，台下亦如是！歌手胡鴻鈞到場支持之餘，更帶埋無綫電視助理總經理樂易玲現身，力撐節目。