聲生不息｜曾比特林子祥合唱《單車》感動全場 憶亡父最遺憾一件事
內地歌唱節目《聲生不息》日前播出二集，今次一眾歌手分為男、女兩隊同場競技，上集奪冠的Mike曾比特繼續成為焦點，事關他與林子祥合唱《單車》，並憶起亡父的往事感動台上台下的歌手與觀眾。
曾比特：學會擁抱時父親已不在
曾比特與林子祥合唱《單車》，主題當然圍繞父子情，林子祥遺憾自己以往不多時間陪伴兒子林德信；而曾比特則透露父親在自己小時候已不在，幼稚園騎膊馬是僅存的片段，他說：「其實沒有跟他抱過，我會擁抱這件事的時候他已經不在。」
葉倩文、楊千嬅後台爆喊
正式演唱時，二人對唱出盡現父子情，唱完更情深抱抱，曾比特禁不住男兒淚說：「當他真的變成我爸爸，最後那個擁抱有被溫暖到，有被溫馨到。讓很多事都釋然了，勾起了很多想做但現在做不到的事情，很多回憶或遺憾。」這一幕感動在後台休息的歌手，葉蒨文、楊千嬅等人都熱淚盈眶。賽後林子祥大讚他：「他很大膽，他選了這首歌我才知道他爸爸不在，歌中間我把他當成baby一樣。想我兒子也有想我爸爸，也是不夠時間一起。」兩人都激動哽咽。
葉倩文瞓身又唱又跳唔輸老公
今集《聲生不息》倩文搏老命又唱又跳也是焦點之一，不輸老公林子祥的催淚攻勢。她與李玟、周筆暢跳唱《我要你的愛》如百老匯式大型歌舞一樣掀起高潮，她更以壓軸姿態登場，腳力十足踎低起身冇難度，果然寶刀未老。她笑言今次「搏老命」演出｜筋都扭傷了。
網民「讚」環球識玩
曾比特在內地節目突圍而出引來網民關注，而節目中林子祥稱他像兒子林德信，有網民笑言：「有冇裝yuu？」又有網民說：「環球識玩，Mike應該會紅到仆X」亦有網民不喜歡「賣慘」的套路。另外，有眼利網民留意到，節目中介紹香港四大頒獎禮資料出錯，商台的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，被寫成「叱咤風雲流行榜頒獎典禮」；港台的十大中文金曲頒獎音樂會，被寫成「年度十大中文金曲頒獎典禮」。
https://youtu.be/uXRIXiZoukk