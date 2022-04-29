聲生不息｜曾比特IG帳戶被入侵舊相全清零 網民偵探上身推測原因
新晉歌手曾比特近日因為參加內地歌唱節目《聲生不息》而引來不少負評，紛紛指ViuTV《全民造星》出身的他出道後極速倒戈兼返埋內地搵人仔，「食兩家茶禮」並不討好。以致日前曾比特的IG帳戶突然「清零」惹來網民不少爭論。
曾比特於4月29日推出新歌《奔跑吧!》，前幾日IG被「清零」
曾比特IG被入侵舊照清空
曾比特新歌《奔跑吧!》推出的前幾天，他的IG帳反突然受到入侵，及後其帳戶中所有相片都被清洗一空，慶幸最後他亦能取回帳號，重新出Post並表示：「被hack，拎返依個account，不過冇哂d post」。
網民質疑曾比特是乘機「清零」
雖然IG脹戶被入侵後舊相被「清零」一事並不稀奇，不過網民對今次曾比特的個案卻存有不少猜測。由於近日曾比持參加TVB與內地平台合作的《聲生不息》，而他在節目中翻唱的《初戀》不單止在YouTube 點擊已超過60萬之外，他亦一度成為微博「文娛榜」熱搜，躍升為內地網民的新寵，微博粉絲急增！但由於曾比特是ViuTV《全民造星》出身，不少網民都批評他轉頭幫對家「食兩家茶禮」，近日其IG帳反亦惹來不少負評，例如「造星果陣已經唔中意佢，唱歌唱到好假嘅肥仔咁」、「講真有啲失望嘅，其實講真以你這個根本唔需要返大陸搵金」等。所以今次「IG清零」，部分網民質疑是「主動」為自己洗白。
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曾比特係「周柏豪2.0」
空穴來風，未必無因！曾比持IG被清空受到網民質疑，事源與周柏豪於2019年狠Del 7,000張相有關。2019年，周柏豪曾經在IG發文寫上「記得登記做選民，最後今天」，更加附上連結方便大家，當時有傳此舉令部份內地網民不滿紛紛留言攻擊兼取消關注，單日蒸發30,000 followers。一個月之後，柏豪突然刪除了IG上大部份post，由7,000多個帖子刪至1,000多張。當時就有不少網民認為他是希望藉此洗走「黑歷史」。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]___資料或影片來源：MangoTV Music Channel
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