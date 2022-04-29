聲生不息｜曾比特IG帳戶被入侵舊相全清零 網民偵探上身推測原因

新晉歌手曾比特近日因為參加內地歌唱節目《聲生不息》而引來不少負評，紛紛指ViuTV《全民造星》出身的他出道後極速倒戈兼返埋內地搵人仔，「食兩家茶禮」並不討好。以致日前曾比特的IG帳戶突然「清零」惹來網民不少爭論。