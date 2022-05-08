聲生不息｜李克勤與李健合唱《花火》大受歡迎 二人飯局食足五粒鐘上熱搜
李克勤與內地歌手李健在節目《聲生不息》中合唱《花火》大受歡迎，成功俘虜不少網民。二人合唱非常有默契，連二人的飯局更登上內地微博熱搜榜，究竟佢哋傾咗啲咩？
李克勤與李健勁啱嘴形傾足5個鍾
李克勤直言對李健的印象是一位詩人：「我之前聽過他在《我是歌手》裏面的很多演出，他在我心目中是一個很詩人的感覺，很優雅的，很有自己的風格，還有就是很有性格的那種聲音。」二人經歷過合唱《花火》之後，早前二人相約食飯，李健太太亦是座上客，席間二人有談不完的話題，連克勤自己也想不到那麼「啱嘴形」：「我哋餐飯食咗五個鐘頭，好厲害！齋吹吹咗五個鐘頭！」結果二人食5粒鐘飯更一度登上微博熱搜，證明網民除咗欣賞佢哋嘅歌聲之外，亦都想了解佢哋嘅互動同真實一面。
李健讀書時期唔食飯存錢買李克勤唱片
而事實上，李克勤同李健一早就已經透過音樂上心靈交流，李健在節目上曾透露學生時期的他，因為要買克勤的唱片，所以不吃飯把飯錢存起來，而且二人音樂理代相同，克勤表示：「我覺得音樂唔係單從每一個咬字來衡量好同不好，每個人唱每一句其實都唔一樣，在我嚟講冇非常非常重要嘅一環，我覺得最重要將首歌嘅感覺唱出嚟。」又自嘲：「我哋唱普通話歌都唔見得好標準。」李健也表示贊同：「音樂嘛，音樂會包容這一切。」言談間，亦見克勤對李健十分欣賞：「李健係一個對於音樂有佢自己好獨特嘅觸覺，同埋音樂喜好，與及對音樂有好高嘅品味，有一份好特別的堅持喺度，呢一樣嘢亦都反映咗喺佢自己寫的歌上面，係一個好有自己個人音樂風格的歌手。我好鍾意佢的音樂感。」