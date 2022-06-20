聲生不息｜李克勤瞓身編曲加入舊作元素 惹觀眾共鳴奪「最佳獨唱歌曲獎」
李克勤瞓身編曲加入《深深深》元素
由於是獨唱關係，所以這次克勤從編曲上着手，「比賽前一個禮拜，我特登去咗琴鍵手Andy住嘅酒店房，一齊傾吓對隻歌嘅睇法。其實Andy係以前同我做開海外演唱會，或者我自己演唱會tour嘅琴鍵手，所以基本上大家都好有默契。」克勤提到重新編過的《雨中的戀人們》當中有幾個特別的地方，「最後我哋溝思，用咗好多《深深深》嘅元素，擺咗落去呢首歌鋼琴部份，《深深深》呢首歌算係我比較早期有代表性嘅作品，希望可以引起觀眾嘅共鳴；
加埋英文歌《Raining days never say goodbye》首尾呼應
第二，我哋用咗一隻八十年代一首英文歌《Raining days never say goodbye》擺落首歌的music break；最後，用番凱芹嘅歌《傷感的戀人》當中的『風中雨點沾濕了身』作為表演結尾，作出一個首尾呼應嘅感覺。」以多首歌曲的旋律加入比賽歌曲中，再重新演繹，可以克勤在編曲上的確花上不少心思。難怪最後《雨中的戀人們》奪得「最佳獨唱歌曲獎」。
曾比特將「彌敦道」搬上舞台
每次演出均有亮眼表現的 Mike，這次夥拍毛不易（毛不易）合唱《彌敦道》，PK 克勤《雨人的戀人們》。雖然 Mike 與毛毛性格一動一靜，但合唱時夾到無論，而二人的演唱舞台 「港式冰室」更因夠大型兼夠像真獲歌手一致好評，筆筆笑言：「舞台好香港」， 劉惜君則謂：「成條街搬晒上台，好有場景感。」由於 Mike 及毛毛已轉為千嬅隊成員，對 於昔日愛將「倒戈」，克勤搞鬼地做出難過及無奈狀；三人與主持何炅及王祖藍更拿 「天然呆」毛毛做話題，Mike 大爆毛毛因與李玟互動多了而變得多話，毛毛隨即展 示「毛式冷笑話」，令克勤及祖藍等人笑破肚皮。不過最後都係不敵李克勤！
全場大合唱《紅日》
節目尾聲，眾歌手一起合唱這一場「觀眾選擇金曲」—李克勤的《紅日》。由於這環節的歌曲是由觀眾投票選出，過去集數所選出的歌曲均沒有原唱者在現場，這次是首次有原唱者同台演出，同時亦將現場氣氛推上高峰，克勤表示：「多謝投票俾呢首歌嘅觀眾，真係好榮幸。」為這一集畫上完美句號。
「港樂與我的『葡萄成熟時』」主題競演圓滿結束，李克勤帶領全體隊員與全場觀眾一齊合唱佢嘅經典金曲《 紅日 》，熱烈炸場！即刻睇返完整純享版嘅精彩舞台啦！
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