聲生不息｜李克勤瞓身編曲加入舊作元素 惹觀眾共鳴奪「最佳獨唱歌曲獎」

由芒果TV及無綫聯合製作的音樂真人騷節目《聲生不息》第九集，上一集的獨唱、合唱大混戰是李克勤主場，這集便輪到楊千嬅獨唱、合唱大混戰的主場，主題依然是「港樂與我的葡萄成熟時」。上集克勤與單依純合唱，今次克勤solo演出，演繹黃凱芹的《雨中的戀人們》。