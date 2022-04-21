聲生不息｜林子祥、葉蒨文首場夫妻對戰 結婚26年公開晒愛：不能失去他
《聲生不息》林子祥、葉蒨文 各自獻唱首本名曲
74歲林子祥（阿Lam）和60歲葉蒨文（Sally），在首集《聲生不息》中，將會分別獻唱各自的首本名曲《男兒當自強》和《祝福》，來代表男女組作賽。
葉蒨文：失去他我會很難受 背負小三之名多年
林子祥與葉蒨文結婚26年，葉倩文早前在社交網大晒白髮照兼放閃：「Lam很喜歡我這樣，因為現在我可以和他作伴，我們看上去像雙胞胎！」她曾在訪問指夫妻間會有摩擦，甚至想過不如分開，但她的脾氣「來得快去得快」，氣消之後分開的念頭也消失了，她更公開話：「我對他的愛很深，如果失去他我會覺得很難受。」恩愛背後，當年葉蒨文介入林子祥及太太吳正元婚姻，成為小三﹗
緋聞熾熱 葉蒨文92年頒獎禮上公開認愛人夫林子祥
1983年，年僅22歲的葉蒨文與比她大14歲的林子祥合唱《重逢》，之後二人頻密合作，葉蒨文成名作《零時十分》正是由林子祥作曲，二人緋聞愈傳愈烈，92年，葉蒨文與林子祥合唱情歌《選擇》爆紅，93年，葉蒨文在頒獎禮上公開認愛林子祥，當時她說：「好多人都傳我同阿Lam拍拖…無論如何，我都係咁愛你。」95年，林子祥同太太吳正元離婚，96年正式迎娶葉蒨文。葉蒨文曾在訪問中提及被指為第三者好驚但都冇辦法，認定林子祥是她命中註定，因曾有三個相士講出其真命天子的特徵同林子祥一樣，所以遇上阿Lam是緣份，無人可分開二人﹗
林子祥為葉蒨文棄正印
講到當年葉蒨文被指做小三介入林子祥婚姻，不得不提林子祥前妻吳正元。76年林子祥推出首張唱片《Lam》開始留鬚，同時認識了任職佳藝高層的吳正元，並對她一見鍾情，80年兩人奉子成婚，婚後育有一子（林德信）及一女（林德懿）。
在1980年和林子祥結婚時，吳正元已是華納唱片公司高層，對葉蒨文事業幫助不少，有指3年後，正是她造就了葉蒨文與老公林子祥合唱《重逢》。95年，林子祥和吳正元正式離婚，一對子女跟吳正元在美國生活﹗當年葉蒨文成為第三者，但亦有不少人認為吳正元太強勢，對林子祥太強硬，加上兩夫婦分隔兩地，感情難以維繫，令到婚姻破裂。
林德信同繼母葉蒨文感情特別好，更帶埋女友Candace見家長。（圖片來源：微博@葉倩文SallyYeh）
吳正元激罕談葉蒨文
吳正元和林子祥離婚後與一對子女長居美國，05年吳正元接受電台訪問激罕談及葉蒨文，內容好有火花，吳正元指葉蒨文是第三者，搶老公搶兒子，對其女兒不好，愛扮慈母，又指對方好多男朋友等﹗而講到前夫林子祥，就指對方是一好人，大家保持家人的關係﹗
葉蒨文曾與羽毛球教練傳出婚外情
葉蒨文和林子祥結婚26年，經常把我愛你放在口邊，他們之間的的婚姻可說是娛樂圈中的模範。可是在2004年，葉蒨文與羽毛球教練楊尚仁傳緋聞，經常與波友玩到三更半夜才回家，而且還跟他在三藩市開設了羽毛球館。對於婚外情傳聞，葉蒨文透露曾經和林子祥心平氣和地坐下來談過，而且林子祥也認識對方，見了幾次面。
葉蒨文婚前兩段戀情都係台灣藝人 費翔是初戀
在林子祥之前，葉蒨文亦曾有過兩段戀情，4歲從台灣移民加拿大的她，在19歲時認識中美混血的台灣藝人費翔，並迅速陷入熱戀，兩人年紀相近，成為眾人眼中的金童玉女，不過當時費翔的母親認為兒子演藝事業剛起步，不希望兩人交往，戀情僅維持一個月便無疾而終。
此外葉蒨文又被指曾與比她大11歲的台灣男星陸一龍拍拖，陸一龍曾透露因為葉蒨文的舅媽是他的鄰居，撮合了兩人相識，但最後因葉蒨文前往香港發展，令他們聚少離多，而分手收場。陸一龍指二人分手後就未有再聯絡，只曾在電視台碰過面。
陸一龍現年已71歲。（圖片來源：[email protected]陸一龍）
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