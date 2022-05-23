聲生不息第四期｜林曉峰唱張國榮作品被斥破壞經典 葉蒨文向亡母獻唱灑洋蔥
林曉峰曾被張國榮「打籮柚」
選唱張國榮（哥哥）經典作品《今生今世》的林曉峰（阿 Lo）原來與哥哥之間有 過小故事。當年阿 Lo 與哥哥合作電影《金枝玉葉》，其中一場有對白的戲，阿 Lo 一口氣吃了三次 NG，結果遭哥哥生氣地「打籮柚」兼訓話：「記熟啲對白吖嘛，你 可以玩，但做演員要投入啲、專業架嘛。」阿 Lo 續指選唱《今生今世》是想表達 自己一生所愛是演藝事業，亦想向哥哥致敬：「當日睇到張國榮先生對工作嘅認真 同投入，好似佢明明唔識彈琴，但練到好似識。」
張國榮因《今生今世》重拾演唱信心？
《今生今世》作曲人兼《聲生》高級音樂顧問許愿，則坦承《今生今世》確實打動了哥哥：「他那時候說不唱歌了，聽了《今生今世》，他就開始動搖。」與哥哥合作 無間的經理人陳淑芬，亦有現身節目大談與哥哥相處點滴，陳淑芬邊落淚邊說：「佢 係我好好嘅朋友，好似我細佬咁。點解個個都咁掛住佢，因為每個人同佢之間都有 個私人嘅故事，佢好細心，會記得所有人嘅生日，尤其小工（如茶水場務）。」為 了與觀眾一起紀念這位這麼有愛的已故樂壇巨星，節目組專誠找來《今生今世》珍 貴原聲帶，配以阿 Lo 真情獻唱《今生今世》，畫面感人。事後阿 Lam 大讚阿 Lo 唱 出真摯：「個個都話佢唔係歌星，佢呢首歌擺咗好多感情，真係唱到入心入肺。」
莎莉獻唱《憑著愛》背後有洋蔥
而林曉峰今集的對手莎莉則深情＋激情獻唱《憑著愛》送給「一生所愛」亡母，保持一貫演唱實力及感染力的同時，竟遭克勤發現混入了阿 Lam 特 有的「搖滾式拉音」Tone，並忍不住向阿 Lam 大打眼色，而阿 Lam 得戚地給予克勤的回應亦相當抵死：「佢唔會認架！唔止中間，後面嗰啲都係。」莎莉獻唱《憑著愛》背後其實大有洋蔥，去年十二月失去母親的她，在節目中大晒與亡母的 Happy Moments 珍貴片段，笑言母親離世前曾俏皮地以「我更愛你」回應她的愛。莎莉坦言至今仍未能消化母親的離世，但有隨身帶著與亡母相關的物件， 作為「溝通」及「思念」的橋樑，莎莉強忍淚水謂：「我不敢想她，變成我沒有辦法好好的紀念她。所以我把她照片及戒指一直都戴著，我想成戒指是你（媽）的眼睛，那麼我去哪裏，你都可以一起跟我看東西。」
網民斥林曉峰破壞經典
雖然阿Lo有大前輩林子祥加持，但節目播出後卻引來不少網民討論，當中更有人直指他破壞經典：「林曉峰唱今生今世極度難聽，完全唔啱佢唱，好心佢啦，破壞晒」、「搵佢唱歌，嗰個人都係傻」等等。其實最初《聲生不息》公布參賽者名單時，網民對於林曉峰能夠以「歌手」身份亮相已經嘖嘖稱奇，不過仍有不少觀眾對林曉峰有很大期望，即使今集他獲得不少負評，但仍然無欣賞他的聲底，「林曉峰貴在音色」、「已經好過啲新世代歌手，起碼音準音色都叫標準」。