聲生不息｜林曉峰離婚1年半重新出發做大灣區歌手 網民重提2013年展歌喉獲讚
由王祖藍促成，無綫及內地芒果TV合作打造的音樂比賽節目《聲生不息》，將於本周日（4月24日）首播，在入圍的16位歌手名單中，51歲的林曉峰（阿Lo）最令香港觀眾摸不著頭腦。
《聲生不息》林曉峰： 入行三十年、重新出發
現年51歲的林曉峰並非唱家班出身，不少觀眾對他的印象仍然是獎門人主持，留言表示「搲晒頭」，在宣傳片中他自述：「入行三十年，每一次演出都係重新出發」。
林曉峰《聲生不息》宣傳片：
離婚後開始北上拍節目
原來自2020年9月，康子妮公開承認已與林曉峰離婚後，林曉峰便開始北上拍攝了不少綜藝節目，當中也有歌唱表演環節，在大灣區吸納新觀眾。
專訪重溫：林曉峰：巡唱唔係賺好多！做藝人表面風光，買樓靠岳父：
組「大灣區哥哥」人氣急升
林曉峰自去年參加內地真人騷《披荊斬棘的哥哥》後，在節目內與好友陳小春、謝天華，以及張智霖、梁漢文組成「大灣區哥哥」，之後又一齊主持《大灣仔的夜》，令他在內地人氣急升，早前更獲邀在春晚節目中擔任嘉賓主持。
網民讚有做歌手潛質
林曉峰在節目《披荊斬棘的哥哥》中不時大展歌喉，有不少網民表示是因為這個節目，才知道他有做歌手的潛質，之後他與陳小春等「大灣區哥哥」曾多次在不同節目中獻唱，林曉峰獲網民大讚是「靚聲王」、「聲底夠厚」、「把聲好溫柔」等等。
2013年唱《海闊天空》受讚賞
也有網民指其實林曉峰早在2013年《歲月友情》演唱會上獻唱《海闊天空》時，已顯露出不俗歌喉，並非到大灣區發展後，才忽然唱歌！
林曉峰在2013年唱《海闊天空》：
撰文：東方新地圖片來源：微博@林曉峰lo、[email protected]、TVB、微博@披荊斬棘的哥哥影片來源：TVB、Mx Pui、東方新地
讀者留言