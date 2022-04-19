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聲生不息｜林曉峰離婚1年半重新出發做大灣區歌手 網民重提2013年展歌喉獲讚

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由王祖藍促成，無綫及內地芒果TV合作打造的音樂比賽節目《聲生不息》，將於本周日（4月24日）首播，在入圍的16位歌手名單中，51歲的林曉峰（阿Lo）最令香港觀眾摸不著頭腦。

《聲生不息》林曉峰： 入行三十年、重新出發

現年51歲的林曉峰並非唱家班出身，不少觀眾對他的印象仍然是獎門人主持，留言表示「搲晒頭」，在宣傳片中他自述：「入行三十年，每一次演出都係重新出發」。

聲生不息 林曉峰在首集將會獻唱張學友的《寂寞的男人》。
林曉峰在首集將會獻唱張學友的《寂寞的男人》。（圖片來源: TVB）
聲生不息 16位歌手翻唱七十年代的日本改編金曲《好歌獻給你》
16位歌手翻唱七十年代的日本改編金曲《好歌獻給你》（圖片來源：MangoTV Music）

林曉峰《聲生不息》宣傳片：

離婚後開始北上拍節目

原來自2020年9月，康子妮公開承認已與林曉峰離婚後，林曉峰便開始北上拍攝了不少綜藝節目，當中也有歌唱表演環節，在大灣區吸納新觀眾。

聲生不息 不過一家四口影合照時即笑晒口，呃到人呃唔到自己。
結婚18年育有兩子的林曉峰與康子妮，2020年驚爆離婚消息，兩名兒子林寶及林熙依然由兩人共同照顧。（圖片來源：[email protected]
聲生不息 林曉峰「大灣仔」覓得事業第二春　北上發展首任春晚主持
林曉峰自去年參加內地節目《披荊斬棘的哥哥》後人氣急升，彷如覓得事業第二春。（圖片來源：微博@林曉峰lo）

專訪重溫：林曉峰：巡唱唔係賺好多！做藝人表面風光，買樓靠岳父：

組「大灣區哥哥」人氣急升

林曉峰自去年參加內地真人騷《披荊斬棘的哥哥》後，在節目內與好友陳小春、謝天華，以及張智霖、梁漢文組成「大灣區哥哥」，之後又一齊主持《大灣仔的夜》，令他在內地人氣急升，早前更獲邀在春晚節目中擔任嘉賓主持。

聲生不息 由陳小春帶領的大灣區部落，在上一會回表現不錯，在8隊中排名第4。
節目中林曉峰與陳小春、張智霖、謝天華、梁漢文組成的「大灣區五人組」。（圖片來源：微博@披荊斬棘的哥哥）
聲生不息 林曉峰「大灣仔」覓得事業第二春　北上發展首任春晚主持
近年專注北上發展的林曉峰，早前首次以嘉賓主持身份亮相春晚，做回其主持人老本行，晚會表演歌手包括容祖兒、張衞健等。（圖片來源：微博@林曉峰lo）

網民讚有做歌手潛質

林曉峰在節目《披荊斬棘的哥哥》中不時大展歌喉，有不少網民表示是因為這個節目，才知道他有做歌手的潛質，之後他與陳小春等「大灣區哥哥」曾多次在不同節目中獻唱，林曉峰獲網民大讚是「靚聲王」、「聲底夠厚」、「把聲好溫柔」等等。

聲生不息 自演出節目《披荊斬棘的哥哥》後，林曉峰開始嘗試做歌手。
自演出節目《披荊斬棘的哥哥》後，林曉峰開始嘗試做歌手。（圖片來源：[email protected]
聲生不息 中秋慶祝節目《灣區升明月 》，五人合唱〈真的漢子〉。
去年慶中秋內地節目《灣區升明月 》中，5位「大灣區哥哥」曾合唱《真的漢子》。（圖片來源：《灣區升明月》截圖）

2013年唱《海闊天空》受讚賞

也有網民指其實林曉峰早在2013年《歲月友情》演唱會上獻唱《海闊天空》時，已顯露出不俗歌喉，並非到大灣區發展後，才忽然唱歌！

聲生不息 「古惑仔」班底陳小春、謝天華、林曉峰近年在內地積極發展，獨欠鄭伊健，有指他是因為疫情期間，不願長時間留在內地工作。
「古惑仔」班底曾舉行過多次《歲月友情》演唱會，其中陳小春、謝天華、林曉峰近年在內地積極發展，獨欠鄭伊健，有指他是因為疫情期間，不願長時間留在內地工作。（圖片來源：[email protected]
聲生不息 網民指林曉峰一向歌喉不俗。
網民指林曉峰一向歌喉不俗。（圖片來源：微博@林曉峰lo）
聲生不息 2016年《歲月友情》的巡迴演唱會上，林曉峰仲曾經晒肌做鼓手！
2016年《歲月友情》的巡迴演唱會上，林曉峰仲曾經晒肌做鼓手，大騷鼓技。（圖片來源：[email protected]

林曉峰在2013年唱《海闊天空》：

撰文：東方新地圖片來源：微博@林曉峰lo、[email protected]、TVB、微博@披荊斬棘的哥哥影片來源：TVB、Mx Pui、東方新地

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