聲生不息｜楊丞琳現身唱《越難越愛》 楊千嬅記仇重提被寸「三代同台」
楊丞琳話《越難越愛》好難唱
以特邀嘉賓現身《聲生》舞台的楊丞琳，為了是次演出做足準備。在台北長大的楊丞琳，原來是廣東人，她受訪時透露：「從小父親就告訴我，廣東人一定要會廣東話。」 當楊丞琳獲邀出演《聲生》時，她先與 TVB 劇迷好友商量演出歌曲，並鎖定《使徒行者》片尾曲《越難越愛》。為了不影響 樂迷觀感，楊丞琳更由決定好歌曲當日起苦練廣東話，相當敬業：「這首歌咬字非常的密，坦白說它的旋律也挺難，因為跨度蠻大，真假音又一直的轉換，技巧和咬字都有難度。我決定要唱甚麼歌開始的那一天，就開始把拼音及字都印出來、做筆記。每 天都讀給香港的朋友聽，要她們幫我吹毛求疵的去更正。因為我選的是情歌，不能夠打斷聽得懂的人的情緒，所以標準很重要。」最終楊丞琳真的以頗為標準的廣東話， 克服了歌曲各方面的高難度順利演出，獲得全場如雷掌聲。
楊丞琳被葉倩文靚樣嚇親
本集還有個搞笑的小花絮位，就是楊丞琳甫見到葉蒨文進入錄影現場，即驚艷至連環 作出害羞狀，不但多次「掩嘴」，更一度害羞至「行路打倒褪」。楊丞琳事後笑謂：「我整個人被她的美貌震驚到喇，由內而外散發女人的美。」並笑言自己碰上 Sally 姐後慘變「作狀」，楊丞琳續說：「優雅、大氣、自然，自然對女人太重要了。」
爆炸頭曾比特搵日爆炸阿媽出動教路
自節目開播後一直成為焦點的曾比特（Mike）， 這次獻唱獲陳少琪親自改詞成男裝版的《灰姑娘》，對決李健及李玟合唱的 R&B 風 格《一生何求》。每次出場均有驚喜的 Mike，這次演出前專誠拜會了在內地同樣以爆炸頭聞名的張薔（註：張薔的是假髮），張薔更曾獲內地網民講笑指是 Mike 的媽媽。 兩個爆炸頭甫見面，即來個深情擁抱，之後 Mike 在「媽媽」的指導下，挑戰不同長度及顏色的爆炸頭。獻唱前雖然搞笑哥上身，但為了配合歌曲情緒，Mike 出場獻唱 時變回深情 Mode，並全情投入自彈自唱，配合舞台的投射特效，相當有 Feel。克勤 聽畢 Mike 在《聲生》舞台的「自彈自唱」後，即抵死地爆料謂：「他很想自彈自唱， 他第一次（演出）過後已說：『我要自彈自唱』。」
真正三代同台
除了人腳，本輪比賽模式亦與過往有點不同，會分成九個回合進行「合作獨唱大混戰」，當中有四個回合分別是克勤隊及千嬅隊主場，最終回則是兩隊「長勝將軍」葉蒨文（Sally 姐）及李健的決勝對決！對於 Sally 姐、BB 及 Gigi 首度攜手合唱，主持王祖藍相當興奮，並向著之前與 BB 及依純合唱《高山低谷》的千嬅表示：「這個才是真三代，你那個是兩代半」，令千嬅 哭笑不得。為隆重其事，Gigi、Sally 及 BB 造型方面夾到絕，三人均是花漾＋牛仔 Style，凸顯「三代同心」。Sally 出場前透露《談情》原是獨唱版本，但因有人提議她 跟鄭秀文合唱，Sally 也因想嘗試 Duet 欣然答應。Sally 邊說邊興奮謂：「希望第二日 有機會可以同 Sammi 一齊唱。」說畢更指向 Gigi：「你到時做演唱會加埋我哋啦！」 受寵若驚的 Gigi 一度嚇至眼凸兼坐唔穩，場面搞笑。
感情要好的三人，笑著相擁出場之餘，合唱時你一句、我一句默契十足；三人還特意 邀請魔動閃霸為歌曲編寫說唱部分，由 Gigi 與筆筆負責對 Rap。全情投入的 Gigi 除 了 Rap 時「霸氣姐」上身，更是動作多多「有一比一、有二比二」，可愛度爆燈。隊 長千嬅聽畢歌曲後大為驚艷，除了透露三人為了說唱部分「練了好久」外，更大讚 BB 謂：「真正三代好溫暖，我好欣賞 BB，佢嘅編曲各樣都好新鮮。」與依純首度同台合唱的克勤，原來對依純甚為欣賞：「佢年紀好細，大過 Gigi 少少但技巧我係會放佢喺頂級嘅歌手。」又讚依純將《這麼近》演繹得如此完美不容易： 「我唱了三十多年還是馬馬虎虎，她唱了三年就唱到了，她比我進步 27 年。」
上次呢個表演，楊千嬅被王祖藍揶揄「兩代半」：
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