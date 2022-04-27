聲生不息｜楊千嬅爆喊畫面香港觀眾冇得睇 無綫播出刪減版支離破碎
無綫獲湖南衛視芒果TV邀請協製的《聲生不息》日前終於矚目登場，播放兩小時香港版。節目中林子祥與老婆葉蒨文首先出場，雖然是夫妻檔獻唱，但卻要分開男女兩組互相對陣。當中最投入的一定要數到楊千嬅，當葉蒨文唱完《祝福》時，千嬅竟然在後台爆喊落淚！
楊千嬅忽然爆喊
《聲生不息》是中國大陸芒果TV與香港無綫電視聯合製作的「香港回歸25週年特別獻禮」音樂真人秀節目，首輪比賽分為男、女歌手兩隊對戰，共設八個回合一對一比賽，每個回合完成競演後，現場觀眾即時投票，投票率最高一方獲勝。日前《聲生不息》終於矚目登場，無綫播放兩小時香港版。節目中由林子祥及葉蒨文首先出場，雖然兩人以夫妻檔獻唱，但卻要分開男女兩組互相對陣，而其他歌手則在後台收看節目。當中最投入的一定要數到楊千嬅，當她聽完葉蒨文唱的《祝福》後，千嬅竟然在後台爆喊落淚，要不停用紙巾抹眼，千嬅更說：「真的好感動這樣子」。不過由於無綫播出的是兩小時的刪減版，令很多觀眾不知道原來千嬅如此感情豐富，白白浪費了她的眼淚，相當可惜。
《聲生不息》香港版支離破碎
其實無綫播放的《聲生不息》香港版主力放在唱歌環節，原本在節目中播出的填詞人片段，香港樂壇演變等全部都被無綫刪走，最離譜是有內地歌手竟然唱得幾句後，餘下的表演通通被刪走，一眾唱家班成員馬賽克樂隊、劉惜君、單依純等，都慘變成布景板。由於節目被刪短剪接太多，不少網民反而選擇重看內地原汁原味版本。無綫之後播出的《聲生不息》集數將再刪減至1個半小時版，相信到時只會更多珍貴鏡頭被刪走，對一班專業級音樂人確是有欠缺一份尊重。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]楊千嬅、[email protected]湖南衛視芒果TV官方頻道
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