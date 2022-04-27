聲生不息｜楊千嬅爆喊畫面香港觀眾冇得睇 無綫播出刪減版支離破碎

無綫獲湖南衛視芒果TV邀請協製的《聲生不息》日前終於矚目登場，播放兩小時香港版。節目中林子祥與老婆葉蒨文首先出場，雖然是夫妻檔獻唱，但卻要分開男女兩組互相對陣。當中最投入的一定要數到楊千嬅，當葉蒨文唱完《祝福》時，千嬅竟然在後台爆喊落淚！