聲生不息｜楊千嬅唱鄭秀文作品被翻舊帳 張智霖講錯嘢即硬兜怕得罪老婆？

《聲生不息》第七期，今集節目的主題是「港樂與我的『城市人生』下半場」，當中楊千嬅獻唱鄭秀文的經典作品《如何掉眼淚》成為全集亮點，更被網民翻舊帳重提二人的淵源。而另一方面，上集才加入的張智霖亦在台上失言，結果立即改口，可能怕老婆嬲嬲！