聲生不息｜楊千嬅唱鄭秀文作品被翻舊帳 張智霖講錯嘢即硬兜怕得罪老婆？
楊千嬅唱《如何掉眼淚》成亮點
今集其中一個亮點，是兩隊隊長克勤與千嬅同台對決，雖然二人在樂壇有一定年資，但原來從未有過同類型合作經驗，克勤笑言：「千嬅我很尊重，在舞台上（我們）從沒有這樣的合作，這也算是我們第一次PK，誰勝誰負都沒關係。」愈唱愈勇的千嬅，獻唱鄭秀文經典歌曲《如何掉眼淚》時全情投入，加上畫面投射的「千嬅含淚的雙眼」，整體視覺效果不輸克勤。每次上台均表現淡定的千嬅，又指自己其實只要一站在舞台上就會緊張，難怪會對與她同為「緊張大師」的Gigi如此緊張：「我很珍惜（緊張感），代表我還有熱情去演出」。
楊千嬅被翻舊帳
於1990年正式出道的鄭秀文在短時間內已經成為香港樂壇炙手可熱的女歌手，人氣一時無兩。及後鄭秀文由華星過檔華納唱片，華星決定將大量資源投放到楊千嬅身上，力捧她成為鄭秀文的接班人。由於當時楊千嬅有「翻版鄭秀文」之稱，不少人都將二人視為競爭對手，更傳出過不和的報道。但隨住二人均成為寰亞唱片歌手，演唱會亦互相邀請做嘉賓，不和傳聞隨之不攻自破。難怪今次楊千嬅演唱鄭秀文的經典作品，網民都特別期待，留言表示「楊千嬅唱鄭秀文，有意思」、「楊千嬅粉絲應該已經做好戰鬥準備了」。
張智霖講錯嘢
獻唱《等》的張智霖，坦言是陳百強Fans：「十首（Danny嘅歌）我識晒十首，無論邊首都好想去唱。八十年代係一個寶藏，有好多好聽嘅歌係必需要帶返嚟畀大家再次認識。」以超情深Tone獻唱完畢後，張智霖再向台下觀眾解釋Danny對樂壇的重要性，張智霖說：「陳百強是其中一位很重要的（歌手），當成長的時候寂寞了、有愛的人了…我說同學…我很多的主題曲都是Danny的。」搞笑的是，張智霖提及「愛的人」時竟神色一驚，並馬上更正為「同學」。
炎明熹獲容祖兒親自提點
對於人生閱歷尚淺的炎明熹來說，要演繹容祖兒經典失戀情歌《心淡》自然有難度；不過向來萬千寵愛在一身的Gigi，開賽前竟獲得《心淡》本尊容祖兒視頻通話打氣兼親授演唱秘訣，令Gigi既驚且喜，祖兒說：「這首歌其實在鼓勵自己『我會忘記你』。你不能太過害羞，你要放開來唱。（咬字）要咬得好實，又唔可以真係咬到硬晒，呢個先係最難。」祖兒更發揮搞笑本色，一邊解釋一邊張大嘴巴示範如何「咬字實得嚟又唔可以太硬」，令Gigi笑不攏嘴。被祖兒打開心扉的Gigi，坦言要她不害羞還是有點難度：「因為我比較慢熱。」豈料再獲祖兒發出「直球式」鼓勵：「如果我在，你就不會害羞，因為我會逗你玩。」
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炎明熹唱功同感情投放，超乎年齡經歷
Gigi受訪時補充：「我今日有Mark低祖兒老師教嘅嘢，佢有提及咬字方面，其實咬字我都非常注重，因為我經常咬唔正。」Gigi又謂為了不打斷老師教授雅興，故每次Mark料均會「快打旋風」。雖然賽前狂嗌「緊張」及「歌曲難度很高」，但Gigi演繹重新編曲的《心淡》時卻手到拿來，不但「輕重」有致、聲音更是充滿感情，令張智霖、周筆暢及大批現場觀眾聽出耳油、忍不住跟著唱。Gigi獻唱完畢後，亦獲得楊千嬅、李健、張智霖等一致好評，張智霖謂：「太棒了！佢嘅唱功同感情投放，超乎佢年齡經歷。」