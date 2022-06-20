聲生不息｜楊千嬅唱低音版《葡萄成熟時》被指毀滅經典 網民：似馬桶塞咗
網民大讚二人低音大沉穩夠紮實兼有新鮮感
一般男歌女唱，女歌手都會在編曲上調至較高的音調以配合並突出女聲的優勢，然而今次楊千嬅與劉惜君合唱的《葡萄成熟時》卻難度挑戰，採用了一個較為低沉的音調，觀眾大讚有新鮮感。二人的唱功紮實，而低音亦夠沉穩渾厚，而且聲線好夾，可惜最後依然敗給林子祥的《誰能明白我》。
《聲生不息》楊千嬅與劉惜君合唱《葡萄成熟時》
《聲生不息》楊千嬅被批唱得難聽
唱得到還唱得到，就唔代表唱得好！撇除不斷有網民表示節目組「修音」的質疑，楊千嬅今次的低音版演釋卻受到猛烈批評，甚至直斥她破壞經典，網民更指出，在與劉惜君對比之下，楊千嬅的劣勢更加明顯，「千嬅把聲真係好難聽！叫你唱成熟時的葡萄，你唱咗熟爛的葡萄，破壞咗首歌」、「千嬅唱歌好似馬桶塞咗咁」；更有人直接抽秤千嬅面容「千嬅次次都唱到面容扭曲，辛苦到不得了」、「佢集集都惡倫布，又醜又肥，好心Out咗佢啦，仲要學人做隊長」！
《聲生不息》李克勤都唱過陳奕迅作品
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《聲生不息》15日（周日）播出第二場公演的合作舞台。早前李克勤在首場合作舞台中，聯手李健合唱《花火》，獲得一眾好評。而在第四集播出前，李克勤與新生代歌手毛不易的合作早已備受關注，二人合唱陳奕迅的《最佳損友》再次驚喜舞台。
李克勤想起「一世朋友」劉德華
在較早的《聲生不息》中，李克勤以《最佳損友》作賽，特別唱到「朋友 我當你一秒朋友 朋友 我當你一世朋友」，表達對朋友情誼的珍重，娓娓道出了時間的無情與人生的無常。李克勤提到唱《最佳損友》時，想到的是好友劉德華。二人是多年好友，華仔曾經在克勤最無助的時候，說了一句：「交給我，我幫你解決。」因此歌詞就像是道出克勤與華仔的堅固友誼。
對於友情的維繫，李克勤有感年代不同，方法亦都不一樣，「以前我唱譚詠麟的《朋友》的那個年代，那個年代我的電話裡面，電話號碼大概只有二十、三十個，現在可能有二百個聯絡的電話，時代真的不一樣了，維持的方法也不一樣了。」
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李克勤翻唱《最佳損友》 爆陳奕迅回覆：唔好唱爛我的歌﹗
演唱完畢，李克勤表示將綵排時的片段發給陳奕迅，「我們綵排完了以後，我就把我們的那個綵排片段就發給原唱者（陳奕迅），他還給我一些加油的說話，他說：『兄弟，不要唱爛我的歌。』說笑說笑，他說他也沒想過會有這樣的，兩個男生對唱的感覺。」除此之外，李克勤再次與新生代歌手合作，一直走在與年輕文化接軌的前線，節目結束後，李克勤的《最佳損友》立即衝上熱搜十六位，認真厲害。
常見問題
網民對楊千嬅《聲生不息》表現如何反應兩極？
今次楊千嬅與劉惜君合唱的《葡萄成熟時》卻難度挑戰，採用了一個較為低沉的音調，有觀眾大讚，亦有觀眾大批破壞經典⋯⋯詳情請看
李克勤選曲原來係唱畀華仔聽？
較早的《聲生不息》一集中，李克勤以《最佳損友》作賽，原來當時想到的是好友劉德華⋯⋯詳情請看
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