聲生不息｜楊千嬅唱低音版《葡萄成熟時》被指毀滅經典 網民：似馬桶塞咗

《聲生不息》第9集繼續以「港樂與我的『葡萄成熟時』」為主題（下半場），而女子組隊長楊千嬅就食正主題，與劉惜君合唱陳奕迅經典作品《葡萄成熟時》。然而觀眾聽畢後反應兩極，一方面讚二人低音沉穩，另一方面卻批評楊千嬅破壞經典。