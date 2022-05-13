聲生不息歌單｜林子祥隨時有機會唱《反對無效》 驚現[email protected]作品
《聲生不息》自播出後談論度一熱烈，除了曾比特、炎明熹兩位新血突圍而出之外，林子祥、葉倩文的表現同樣受網民關注。節目日前進行第3次「主題競演歌曲徵集」，讓樂迷投選心水歌曲，歌單當中竟出現「對家」MIRROR成員Jer柳應廷的歌曲。
網民想聽林子祥唱「中氣版」《反對無效》
《聲生不息》由湖南衛視芒果TV與TVB合辦，日前節目官方微博發起第3次「主題競演歌曲徵集」，讓樂迷投選心水歌曲，而歌單上竟出現TVB「對家」MIRROR成員Jer柳應廷的《人類群星閃耀時》，隨即引起網民熱議。除此之外，MC張天賦的《反對無效》同樣榜上有名，有網民希望聽到林子祥翻唱《反對無效》，更惡搞單曲封面來拉票；亦有網民希望聽到林子祥「中氣版」的《人類群星閃耀時》。
《聲生不息》徵集第四期歌單夠潮陳蕾都有份
除了《反對無效》、《人類群星閃耀時》，歌單還有陳蕾《當我迷失時聽著的歌》、胡鴻鈞《到此一遊》、洪卓立《回到最愛的那天》、陳僖儀《忘川》、陳奕迅《裙下之臣》、鄭秀文《眉飛色舞》等等，涵蓋不同時代的廣東歌曲。不過網民希望聽到的《人類群星閃耀時》不在票選前五之列，相信在節目聽到的機會不大；不過《反對無效》成功入圍，未知會否如網民所想出現「中氣版」。
即聽林子祥版《單車》頂住癮先！
常見問題
《聲生不息》第四期歌單被惡搞？
日前節目官方微博發起第3次「主題競演歌曲徵集」，讓樂迷投選心水歌曲，而歌單上竟出現TVB「對家」歌手的歌曲⋯⋯詳情請看
《聲生不息》第四期會有誰出戰？
《聲生不息》第四期有網民希望聽到林子祥翻唱《反對無效》，更惡搞單曲封面來拉票⋯⋯詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：新傳媒資料庫、微博＠聲生不息官微、網頁截圖資料或影片來源：MangoTV Super Variety
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