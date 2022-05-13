《聲生不息》自播出後談論度一熱烈，除了曾比特、炎明熹兩位新血突圍而出之外，林子祥、葉倩文的表現同樣受網民關注。節目日前進行第3次「主題競演歌曲徵集」，讓樂迷投選心水歌曲，歌單當中竟出現「對家」MIRROR成員Jer柳應廷的歌曲。