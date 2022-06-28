聲生不息｜61歲歐陽震華要求抽走洋名Bobby 激動哽咽：有一個中文名字就夠了
歐陽震華：爸爸媽媽終於接我們回家
《聲生不息》第10集以「港樂與我共此時」為主題，慶祝香港回歸25周年同時邀請到張明敏、霍啟剛、郭晶晶、鄭國江、歐陽震華、李亞男、麥長青等人受訪問，分享有關回歸的感言。61歲的歐陽震華受訪問時情緒激動，他說：「看到我們的解放軍過來香港，感覺就是，我們在外面那麼多年了，我的爸爸媽媽終於來接我們回家了。」他續說：「最重要就是自己可以理直氣壯，對不同種族的人說一聲，你問我是從哪裡來？我是從中國香港來的。去過嗎？」然後指著自己的胸前說：「我不變，就是我這裡沒變。明了嗎？懂了嗎？我這裡沒變。」
歐陽震華哽咽：有一個中文名字就夠了
《聲生不息》節目中並沒有播出完整的受訪片段，在YouTube中可找到未播花絮，有歐陽震華的足本訪問。訪問一開始歐陽震華提出要求，他說：「我有一個小小要求，就是我想去掉我Bobby這個名字。因為我年紀大了，不想有一個小孩的名字，另外﹐我覺得有一個中文名字就夠了。」訪問期間他情緒激動說：「不停掉眼淚啊，等一下。」他連隨拿出紙巾擦眼淚，接著說：「你們（聲生不息）收視那麼高，我是面對十四億人說話現在，不能丟臉，丟香港人的臉。」
網民留言：只要你唔尷尬，尷尬就係別人
歐陽震華的訪問播出後，有網民留言：「只要你唔尷尬，尷尬就係別人」、「果然係曾經嘅收視福將，原來佢咁好戲」、「冇問題吖Bobby ，唔洗客氣Bobby」、「啲戲咁浮誇既」等等。亦有網民說：「應該讓歐陽震華說粵語算了」、「同音樂冇關的訪問。唔問GEM？」、「回祖歸宗，真的好男兒。」
《聲生不息》一眾嘉賓分享回歸感言
《聲生不息》今集為迎接香港回歸25周年，取消了PK環節，一眾歌手合唱《獅子山下》、《我的心中國心》、《中國人》等歌曲，還有那英領唱《東方之珠》等歌曲。而且邀請到一眾嘉賓：譚詠麟、張明敏、霍啟剛、郭晶晶、鄭國江、歐陽震華、李亞男、麥長青等人分享回歸感言。模範夫婦的啟剛與郭晶晶，分享專屬他們的「奧運回憶」，提到 2008 年北京奧運時感到驕傲的事情時，霍啟剛化身「愛妻號」，對鏡頭說：「驕傲的事情是她吧，我為她而驕傲！」郭晶晶甜笑說：「雖然不是我第一次拿奧運冠軍，但是在自己家門口拿冠軍的感受、意義是非常的不一樣，所以也給了我動力再參加多一屆奧運。我覺得我也很幸運，在自己運動員生涯高峰的時候，趕上了在自己國家舉辦奧運。」
《聲生不息》第十集歌單：
糖妹（黃山怡）擔任今集現身擔任助演嘉賓。今集歌單為：林子祥、毛不易《獅子山下》、劉惜君、林曉峰《我的中國心》、李健、曾比特《萬水千山總是情》、葉蒨文（Sally 姐）、單依純《愛是永 恒》、李玟、馬賽克樂隊《強》、楊千嬅、周筆暢《當我想起你》、糖妹、炎明熹（Gigi）、安崎《我的驕傲》，以及李克勤、魔動閃霸《中國人》。另外，以嘉賓身份現身的譚詠 麟（譚校長），除即場獻唱首本名曲《無言感激》外，更與內地著名歌手那英帶頭獻 唱全場大合唱歌曲《東方之珠》。
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