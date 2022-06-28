聲生不息｜61歲歐陽震華要求抽走洋名Bobby 激動哽咽：有一個中文名字就夠了

《聲生不息》剛播出第10集，主題為「港樂與我共此時」慶祝香港回歸25周年。除了演唱環節外，還邀請到霍啟剛、郭晶晶、歐陽震華等嘉賓分享感言，61歲的歐陽震華更哽咽說：「我去掉Bobby這個名字，有一個中文名字就夠了。」