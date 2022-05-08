聲生不息｜炎明熹兩位超強勁敵登場 內地歌手安崎及單依純猛料起底
《聲生不息》林子祥葉蒨文夫妻對戰
《聲生不息》炎明熹遇勁敵 施展實力唱功應戰
《聲生不息》單依純小學三年級學聲樂
現時20歲嘅單依純喺淅江出世，媽媽係一名粵劇發燒友，佢受媽媽影響自細鍾意唱歌，小學三年級已經開始學聲樂，不時參加兒童歌唱比賽獲獎。單依純喺2018年以素人身份被湖南衛視邀請擔任節目《我想和你唱》第三季嘅嘉賓，憑動人嘅歌聲得到唔少掌聲。
《聲生不息》單依純曾被譽怪物新人 實力嚇驚謝霆鋒
單依純2020年參加全國藝考，以專業第一名嘅成績考入浙江音樂學院流行音樂系，同年參加音樂選秀真人騷《中國好聲音》奪冠軍，當時對手嗰隊嘅導師謝霆鋒一度表示因為單依純強勁嘅實力，令佢多咗兩條白頭髮，可想而知有幾勁。單依純聲線如其名，夠晒「純」，天賦嘅實力令佢喺一個又一個嘅唱歌真人騷都有好好嘅成續，圈粉能力極高，年紀輕輕，微博粉絲人數已經超過853萬。
《聲生不息》第三集安崎《自作多情》舞技了得 被睇好係下一個蔡依林
25歲嘅安崎，原名陳雅馨，重慶出世，2歲開始學舞，身材嬌小，但爆發力強，曾修讀廣西藝術學院民族民間舞專業，2018年隨女子組合Hickey（喜祺）正式出道。安崎同單依純一樣，雖然已經出咗道，但仍不斷參加音樂選秀比賽，兩人於愛奇藝《爆裂舞台》更係競爭對手，最終安崎擊敗單依純成為冠軍。
安崎亦因為2020年參選《青春有你2》，成為限定團體「THE9」嘅隊長。佢亦由於唔止一次cover台灣天后蔡依林嘅歌，從舞功同氣質方面，被外界睇好成為蔡依林接班人。舊年推出單曲《Missing You》，憑溫柔有力嘅歌聲證明自己動靜皆宜係一名全能歌手！
睇埋《聲生不息》大會主題曲：
今次《聲生不息》可以話係三代同堂！
常見問題
《聲生不息》安崎何時出道？
安崎於2018年以女子音樂組合出道，同時亦是限定女團的隊長⋯⋯詳情請看
《聲生不息》單依純有什麼專長？
單依純小學三年級已經開始學聲樂，媽媽係一名粵劇發燒友，更被譽怪物新人，歌唱實力嚇驚謝霆鋒⋯⋯詳情請看
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