聲生不息 | 全場大合唱《我和我的祖國》 炎明熹口才大爆發投訴林子祥偏心
《聲生不息》「金曲盛典」上集 歌單如下：
今集主題為「金曲盛典 」，表演歌單如下：劉惜君《當你見到天上星星》、魔動閃霸featuring單依純《忘記他》、Sally+楊千嬅《珍重》、林子祥+林曉峰《數字人生》、葉蒨文（Sally）+楊千嬅+筆筆+劉惜君+炎明熹（Gigi）+安崎《友情歲月》。本集候選「滄海遺珠金曲」先後有毛不易《遙遠的她》、單依純《愛與痛的邊緣》、周筆暢《圓》及李健《水中花》。
炎明熹口才大爆發 大爆林子祥偏心
此集Gigi的口才亦大爆發，不但在節目開頭掉看李克勤為了贏PK比賽，特地穿上「露胸衫」；同時又嗆林子祥「偏心」。Gigi表示自己最大遺憾是為能夠跟林子祥合唱，林子祥亦經常以兩人年紀相差太大為由，拒絕與Gigi合唱。表情豐富的Gigi更邊說邊扮可憐搞氣氛：「然後他（Lam）轉頭就跟單依純合唱去了，看來林老師是找到孫女了，我好羨慕你喲，林依純！我想做林明熹！」
增設頒獎環節 曾比特勇奪「飛躍進步獎」
除了PK環節之外，今集亦增設了頒獎環節。今集先後頒發「內地香港交流獎」、「飛躍進步獎」兩大獎項。首集憑《初戀》奪「全場排名第一歌曲」的曾比特（Mike），兩個獎項均獲提名，最後亦成功奪走「飛躍進步獎」！在領獎的時候，Mike興奮大叫：「酷到爆炸！很多人說港樂不如從前，但現在有我們在！」
葉蒨文、楊千嬅、炎明熹等強勁陣容演唱《友情歲月》
接近尾聲的《聲生不息》，此集葉蒨文、楊千嬅、周筆暢、劉惜君、炎明熹和安崎6人特地同台合唱《友情歲月》，為「團寵」的Gigi獲安排企頭位，為突顯眾人經過101天相處後的深厚感情，6人更將《友共情》混入表演歌曲。六人六色的合唱，感染力十足，場面相當震撼！
曾比特拍周筆暢 重新演繹《一格格》
來到最後一集，曾比特終於與周筆暢合作，甜蜜演繹衛蘭的《一格格》。雖然兩人首次合作，但表現的十分合拍。雖然此曲沒有飆高音、賣弄唱功等花巧場面，但兩人合唱時時不時甜蜜對望，最後又手牽手咁落台，令網民都紛紛表示：「好Sweet啊！」
林子祥+林曉峰大唱改編《數字人生》
每場演出都被稱為經典之作的林子祥，今次與林曉峰合唱改編版本的《數字人生》！與原曲不一樣，新的編曲由慢到快，最後部分仲改埋歌詞玩Rap！
全場大合唱《我和我的祖國》
除此之外，令觀眾最為驚喜的是聲生不息的一群歌手一起大合唱《我和我的祖國》。香港及內地殿堂級歌手與新生代唱將一起大合唱《我和我的祖國》，別具意義。
大合唱《我和我的祖國》！
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