聲生不息｜炎明熹絕密素顏隔離畫面曝光 獲楊千嬅高度讚揚情商極高
「榮耀人物」由林子祥（Lam）及葉蒨文（Sally）獲得
今晚（17 日）八點半，翡翠台將播放長達 2 小時 45 分鐘的最後一集香港版《聲生不 息》，除了繼續有金曲對決，今集繼續設有頒獎及致敬環節；除了之前新聞稿提及過 的「榮耀人物」得主林子祥（Lam）及葉蒨文（Sally），還有「寶藏金曲推廣大使」 周筆暢（筆筆）、「觀眾選擇搭檔獎」三組得獎者、「薪火傳承獎」兩組得獎者、「榮耀戰隊」以及兩首「榮耀金曲」。
炎明熹兩段絕密片段
今集更收錄了香港版才有的獨家片段，炎明熹（Gigi）向阿 Lam 及 Sally 姐致敬時的 忍淚一刻將全面曝光；炎明熹三個月前的珍貴隔離片段亦會獨家公開，除可看到炎明熹大晒童心及遴遴迍迍一面，還有勁 Pure 勁 True 的炎明熹眼鏡素顏 Look。另外今集每 個環節結尾部分均加插了「絕密時刻」，一眾歌手將各自大談參與「聲生」的難忘點 滴、最喜歡的歌曲、最喜歡的拍檔等，每人又會輪流向第一次參與「聲生」錄影的自 己送上一句說話，當中以 Mike 的說話「最抵死」，敬請密切留意。
楊千嬅及炎明熹獲「薪火傳承獎」
得獎者中，以獲得「薪火傳承獎」楊千嬅及炎明熹最為感性；二人手拖手上台，楊千 嬅一開口便說第一天見到炎明熹，就像見到剛出道的自己：「從她身上，我看到勇氣， 她是一個人到香港唸書，然後一直追逐自己的夢想，年紀那麼小但是情商很高，有時 候排兵佈陣關係，Gigi 不一定得到自己想唱的歌，但是每次我問她的想法，炎明熹永 遠跟我說：『我可以』。我可以感受到她對工作的珍惜，對舞台的尊重，我在你身上也 學到很多東西，看到當初自己演出的初心。」
重溫二人合唱的《勇》
楊千嬅睇好炎明熹上紅館
楊千嬅更睇好炎明熹終有一天能踏上紅館 舞台：「幾個月的相處，但回憶是一輩子的，我希望我們下次相遇，是你在紅館的演 唱會！」炎明熹則指自己經常向千嬅老師問問題，而千嬅則會每一條都用心回答，並會 於炎明熹每次出場前提醒她放鬆和送上「愛的抱抱」。是集更曝光了千嬅「人緣極佳」 一面，千嬅隊成員將逐個在鏡頭面前訴說對千嬅隊長的愛，更會輪流暢談千嬅窩心 位。
周筆暢獲「寶藏金曲推廣大使」
周筆暢在台上表示：「非常感謝節目組每次的 Battle 也讓我贏，其實一直以來翻唱 過很多廣東歌，因為自己不是很喜歡重複翻唱的人，特別是來到這個舞台，還是希望 能夠讓更多的人聽到好的廣東歌，認識到更多很好的音樂人和創作歌手。謝謝有那麼 多好的港樂誕生。」
大結局最觸目PK戰：炎明熹大戰李克勤
由毛毛、安崎、曾比特（Mike）、Gigi合唱的《眉飛色舞》今集與李克勤、馬賽克樂隊、單依純合唱《她來聽我的演唱會》正面對決，克勤更刻意加插了數首學友經典 金曲做成 Medley ，為了迎戰克勤隊的「好勝」Medley（註：克勤隊以好勝馳名），GiMike 等不但別出心 裁以歌舞劇形式呈現歌曲，更挑戰難度及整齊度苦練踢躂舞。
炎明熹大跳踢躂舞
在《聲生》舞台一再展 現蛻變魅力的 Gigi，不但跳踢躂舞有板有眼，更罕有地展現「冷艷高傲」Style；「愈唱愈老友」的 Gigi 與 Mike，又自度大量「GiMike」式互動，包括「阿Mike 拋咪」及「擊拳」等，萌爆舞台；出名「木訥臉孔」的毛毛，生硬舞姿亦連環引爆笑彈。
大結局上頒發的「遺珠金曲」則為劉惜君、林曉峰《現代愛情故事》、Gigi 《蜚蜚》、林子祥、曾比特《單車》及周筆暢、安崎《醒醒》。