炎明熹

聲生不息｜炎明熹揭驚人內幕 《蜚蜚》3百萬點擊背後瘋狂走音？

最新娛聞
東方新地

廣告

《聲生不息》日前圓滿結束，炎明熹（Gigi）從節目中走紅後將回港繼續工作，她於微博發千字文表達不捨之餘，更自爆網上點擊率最高的《蜚蜚》背她瘋狂走音，更直言當時想逃離現場。

《聲生不息》結束後，炎明熹發千字文講感受，更自爆網上爆紅的《蜚蜚》佢綵排時瘋狂走音。
《聲生不息》結束後，炎明熹發千字文講感受，更自爆網上爆紅的《蜚蜚》佢綵排時瘋狂走音。（圖片來源：《聲生不息》截圖）

炎明熹《蜚蜚》3百萬點擊背後瘋狂走音？

炎明熹Gigi在《聲生不息》中爆紅，她演唱《蜚蜚》的片段在YouTube更有3.6百萬點擊成為焦點，但她在千字文中分享，原來她在連續兩日的綵排中不斷破音，大感尷尬更想即逃離現場，她寫道：「第1天去彩排的时候，唱《蜚蜚》常常破音到第2天時仍是如此，當時很想逃離現場，非常尷尬，讓所有工作人員第1天認識或見到我就聽到了破音，真的是形象破裂。但是他們都沒有說我，反而還鼓勵我，其實我很清楚自己是咋回事，所以我很失落的坐車回去了，整個過程我就像是魂魄丢了。」幸好正式演出時力保不失，以56分力壓對手。

炎明熹綵排《蜚蜚》時不斷破音，她直言當時尷尬到想逃離現場。
炎明熹綵排《蜚蜚》時不斷破音，她直言當時尷尬到想逃離現場。（圖片來源：《聲生不息》截圖）

恨與楊千嬅合唱怕醜唔敢講

炎明熹唱功同台風都唔似17歲，但其實佢內心仲係好細路女，她在千字文中提到，能夠與楊千嬅合唱《勇》全靠是李玟撮合：「那時候我也是一如既往的懵坐在我們的班房，其實我是極想跟千嬅姐唱的，但不敢說，所以後來當Coco姐撮合我們一起唱的時候，真的很激動！」

炎明熹當初怕醜唔敢同楊千嬅講想合唱，最後靠李玟撮合。
炎明熹當初怕醜唔敢同楊千嬅講想合唱，最後靠李玟撮合。（圖片來源：《聲生不息》截圖）

感激曾志偉做明燈 當佢女咁看待

炎明熹分享過《聲生不息》比賽的點滴後，她非常感激曾志偉賽前點醒佢。最初她猶豫是否是參賽，曾志偉跟她說：「如果妳是我的女兒，我就一定強烈建議妳参加這個節目，這將是妳最好的鍛鍊，亦會是永生難忘的回憶。」炎明熹能夠爆紅，亦證明這是正確決定。

炎明熹 曾志偉 曾志偉在無綫扶搖直上，現為電視廣播有限公司總經理節目內容營運）。
正當炎明熹感激曾志偉在她猶豫時點醒佢。（圖片來源：TVB截圖）

7月17日出席活動見fans

《聲生不息》結束後，炎明熹目前已啟程離開長沙，將於 7月17日在觀塘apm出席活動，未知到時會否唱返兩嘴，等期待以久的歌迷可以現場享受一番。

炎明熹已起程返港，她將於7月17日出席活動見大家。
炎明熹已起程返港，她將於7月17日出席活動見大家。（圖片來源：[email protected]

炎明熹千字感言全文：

撰文：東方新地圖片來源：《聲生不息》截圖、TVB截圖、網頁截圖資料或影片來源：YouTube＠芒果TV熱播綜藝

讀者留言

熱門文章

 