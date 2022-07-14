聲生不息｜炎明熹揭驚人內幕 《蜚蜚》3百萬點擊背後瘋狂走音？
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《聲生不息》日前圓滿結束，炎明熹（Gigi）從節目中走紅後將回港繼續工作，她於微博發千字文表達不捨之餘，更自爆網上點擊率最高的《蜚蜚》背她瘋狂走音，更直言當時想逃離現場。
炎明熹《蜚蜚》3百萬點擊背後瘋狂走音？
炎明熹Gigi在《聲生不息》中爆紅，她演唱《蜚蜚》的片段在YouTube更有3.6百萬點擊成為焦點，但她在千字文中分享，原來她在連續兩日的綵排中不斷破音，大感尷尬更想即逃離現場，她寫道：「第1天去彩排的时候，唱《蜚蜚》常常破音到第2天時仍是如此，當時很想逃離現場，非常尷尬，讓所有工作人員第1天認識或見到我就聽到了破音，真的是形象破裂。但是他們都沒有說我，反而還鼓勵我，其實我很清楚自己是咋回事，所以我很失落的坐車回去了，整個過程我就像是魂魄丢了。」幸好正式演出時力保不失，以56分力壓對手。
恨與楊千嬅合唱怕醜唔敢講
炎明熹唱功同台風都唔似17歲，但其實佢內心仲係好細路女，她在千字文中提到，能夠與楊千嬅合唱《勇》全靠是李玟撮合：「那時候我也是一如既往的懵坐在我們的班房，其實我是極想跟千嬅姐唱的，但不敢說，所以後來當Coco姐撮合我們一起唱的時候，真的很激動！」
感激曾志偉做明燈 當佢女咁看待
炎明熹分享過《聲生不息》比賽的點滴後，她非常感激曾志偉賽前點醒佢。最初她猶豫是否是參賽，曾志偉跟她說：「如果妳是我的女兒，我就一定強烈建議妳参加這個節目，這將是妳最好的鍛鍊，亦會是永生難忘的回憶。」炎明熹能夠爆紅，亦證明這是正確決定。
7月17日出席活動見fans
《聲生不息》結束後，炎明熹目前已啟程離開長沙，將於 7月17日在觀塘apm出席活動，未知到時會否唱返兩嘴，等期待以久的歌迷可以現場享受一番。
炎明熹千字感言全文：
撰文：東方新地圖片來源：《聲生不息》截圖、TVB截圖、網頁截圖資料或影片來源：YouTube＠芒果TV熱播綜藝
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