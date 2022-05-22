聲生不息｜炎明熹相隔兩年與家人重逢勁感動 司機「出賣」探親花絮爆笑內幕
媽咪嫲嫲感動落淚 搞到炎明熹眼濕濕
此趟汕尾之旅由節目《東張西望》全程直擊，片中化身「四眼妹」的Gigi甫落車，即與Gigi媽媽來個深情擁抱，場面溫馨。隨後，她拖實媽咪及妹妹入屋，並第一時間從篋中拎出《聲夢》獎座向家人展示，Gigi媽秒爆喊說：「你付出了很多努力才得來的，我知道特別特別不容易。」Gigi見狀即攞紙巾幫媽咪抹眼淚，她眼濕濕道：「哎呀，搞得我都想哭了。」而身後的嫲嫲也喜極而泣。難得回鄉，Gigi家人亦為她準備了不少家鄉菜，其間Gigi又跟嫲嫲一起製作傳統小食「咸茶」，見坐在櫈仔上用盡全身力氣磨芝麻和茶葉的囡囡，Gigi媽與嫲嫲都笑到見牙唔見眼。
嫲嫲見到孫女Gigi都感動到忍唔住喊埋一份。（圖片來源：《東張西望》節目截圖）
網民大讚乖女又孝順 笑偶像磨茶好搞笑
片段曝光後，一班「Gi炎粉（Gigi粉絲稱號）」紛紛於網上留言，表示看到Gigi一家團圓好感動，大讚偶像孝順又懂事，「一個好可愛女孩，又乖女懂事，又有天份，看得出她的努力，她沒有時下被寵壞的公主般，讚」、「見到Gigi一家團聚好感動，Gigi同屋企人都笑得好燦爛，可見親情有幾寶貴」、「好乖的孩子，希望你前途遠大」。此外，有網民見到Gigi炮製「咸茶」時，落力磨粉磨到長髮揈揈吓，也不禁笑她：「阿女磨茶時好好笑」、「好想試吓Gigi沖的咸茶，唔知係咩味道」。
炎明熹被司機安哥揭內幕
除了TVB拍攝的炎明熹回鄉探親溫馨片段之外，原來當日負責接送Gigi的司機安哥亦趁有空檔拍下Gigi的探親幕後花絮，發現Gigi之後更宴請家人和鄉親到酒樓食飯，開開心心食龍蝦大餐。用餐時，Gigi更貼心地為身旁的嫲嫲夾餸，網友都大讚她孝順又有家教！不過還有一個亮點是，原來Gigi為保持自己的特色，不時就會拿起梳子整理自己的齊蔭髮型，更為親妹妹梳了同一個齊蔭髮型，相當可愛！
母女疫情下3年冇見面 炎明熹與抗疫護士媽咪隔空合唱
一直與父母分隔兩地的Gigi，在早前播出的節目《聲生》中，跟內地歌手劉惜君合唱一曲《念親恩》送給父母，而歌曲開場的《月光光》童謠部分，正是由Gigi母親獻唱。當主持人王祖藍提到Gigi媽是抗疫護士，「醫院有部機器由佢媽媽負責，如果佢媽媽離開，機器就唔夠人操作，所以佢媽咪一直謹守崗位，亦因為咁佢哋一直分隔兩地。」母女倆3年沒見面，Gigi聽罷即眼睛一紅，忍著滿眶淚水把頭向後仰，可愛、感性又堅強的舉動令全場觀眾為之感動。
即重溫炎明熹母女隔空對唱的感動時刻。
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