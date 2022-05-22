聲生不息｜炎明熹相隔兩年與家人重逢勁感動 司機「出賣」探親花絮爆笑內幕

炎明熹（Gigi）自去年奪無綫（TVB）節目《聲夢傳奇》三料冠軍後，人氣高企，近日再轉戰由TVB與內地芒果TV合辦的歌唱比賽節目《聲生不息》，因表現亮眼而備受關注，微博粉絲瞬間激增至37.1萬！一直跟姑丈母一家在港生活的她，由於疫情關係，足足兩年沒回內地探望家人，早前趁在內地拍攝空檔，Gigi終可返鄉下汕尾與家人重聚！