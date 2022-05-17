炎明熹聲生不息｜傳「TVB的驕傲」令頒獎禮延期 網民：頒畀佢先有公信力！

炎明熹星途一帆風順，自《聲夢傳奇》奪冠軍出道後一直人氣高企，近日在內地節目《聲生不息》爆紅吸納大批內地fans，年僅17歲可謂星夢的「新一姐」。近日有傳TVB與港台首個合辦的頒獎禮遲遲未落實日子，就是為了等埋炎明熹《聲生不息》 後回港。