炎明熹聲生不息｜傳「TVB的驕傲」令頒獎禮延期 網民：頒畀佢先有公信力！
炎明熹星途一帆風順，自《聲夢傳奇》奪冠軍出道後一直人氣高企，近日在內地節目《聲生不息》爆紅吸納大批內地fans，年僅17歲可謂星夢的「新一姐」。近日有傳TVB與港台首個合辦的頒獎禮遲遲未落實日子，就是為了等埋炎明熹《聲生不息》 後回港。
傳炎明熹一人令頒獎禮延期 TVB一定要等埋佢攞獎
2021／2022年度的樂壇頒獎禮大多都已舉行，唯獨早在今年1月已開記者會的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》（即香港電台與TVB首度合辦的頒獎禮）遲遲未舉行，原本訂在4月3日舉行但因之前第5波疫情而延期。既然現時疫情緩和，為何遲遲未有聲氣何時舉行？有傳TVB要等埋炎明熹回港攞獎，更指她會奪新人獎，所以作為「新一姐」的她絕不能缺席，但礙於Gigi現時正在內地忙於拍攝《聲生不息》，歸期未定令頒獎禮延期。雖然Gigi歸期未定，不過消息指頒獎禮一定會在今年內舉行，因為是首屆TVB與港台合辦，更多消息還待兩台官方公布。港台亦回應指仍未有新消息，要容後公布。
網民力撐炎明熹：今日食咗個焗豬支持！
炎明熹人氣高企，fans都自稱「支炎粉」，對於傳聞指《香港金曲頒獎典禮2021/2022》因要等她回港而延期，有網民表示：「好矛盾，又想佢喺《聲生不息》參與耐啲，但又好想佢快啲返香港攞獎」、「舊年同今年最爆紅都係Gigi，畀佢係好有公信力」。亦有網民「心水清」：「梗係啦，TVB依家靠佢開飯吖嘛。」又有網民表示今日去快餐店食個焗豬扒飯支持兼儲閃卡。不過亦有網民錯重點，擔心Gigi顧住到內地拍節目會耽誤學業。
常見問題
TVB與港台合辦頒獎禮一再延期嗎？
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炎明熹成「星夢一姐」嗎？
炎明熹自《聲夢傳奇》奪冠軍出道後一直人氣高企，參加內地節目《聲生不息》後更吸納了大批內地粉絲⋯⋯詳情請看