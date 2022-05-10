聲生不息｜前主播曾西爆TVB無為歌手修樣修音真相 憶述曾遇不快事誓不回巢

近日有網民指TVB版本的《聲生不息》無加濾鏡無修音，比內地版本出來的效果更加真實，前TVB娛樂新聞台主播曾西（Sisi）日前在小紅書分享的影片，就特別講到TVB無為歌手加濾鏡和修音的真相，更狠批TVB內部文化差，多年來得不到半點尊重！