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聲生不息｜前主播曾西爆TVB無為歌手修樣修音真相 憶述曾遇不快事誓不回巢

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近日有網民指TVB版本的《聲生不息》無加濾鏡無修音，比內地版本出來的效果更加真實，前TVB娛樂新聞台主播曾西（Sisi）日前在小紅書分享的影片，就特別講到TVB無為歌手加濾鏡和修音的真相，更狠批TVB內部文化差，多年來得不到半點尊重！

《聲生不息》被指無加濾鏡無修音 曾西解釋：佢理得你死

現年33歲的曾西自2013年入職無綫，曾擔任娛樂新聞台主播和外景採訪主持，至2020年離職，現在已轉做美妝KOL，在微博也累積了2百多萬名粉絲，過去她也不時在小紅書拍片，分享她在舊公司工作時的經歷。日前在她拍片講到受近來受關注的節目《聲生不息》，對於外界指TVB版本的《聲生不息》無加濾鏡無修音，她就爆出真相：「因為嗰啲都唔係TVB嘅artist（藝人），佢理得你死咩！」

聲生不息 曾擔任TVB主播的曾西出身內地，中學後來到香港理工大學修讀酒店管理本科，之後再到香港中文大學進修新聞專業碩士，現已是人妻兼人母，有個三歲囝囝。
曾擔任TVB主播的曾西出身內地，中學後來到香港理工大學修讀酒店管理本科，之後再到香港中文大學進修新聞專業碩士，現已是人妻兼人母，有個三歲囝囝。（圖片來源：[email protected]曾西西西）
曾西 聲生不息 內地版的《聲生不息》上圖）被指為歌手們加了濾鏡，畫面飽和度較高，顏色也較明亮。TVB版的《聲生不息》下圖）則被指畫面較為高清，可以見到歌手們真實的一面。
內地版的《聲生不息》（上圖）被指為歌手們加了濾鏡，畫面飽和度較高，顏色也較明亮。TVB版的《聲生不息》（下圖）則被指畫面較為高清，可以見到歌手們真實的一面。（圖片來源：[email protected]湖南衛視芒果TV官方頻道 / [email protected] (official)）

除了修圖，有網民指芒果TV中楊千嬅的演繹陳奕迅《無條件》時明顯音質穩定及較圓潤，而且背景音樂亦較突出，而TVB版中楊千嬅的音質較自然，人聲較突出，相反背景音樂較細聲﹗故有網民指內地版會修圖更會修音，而TVB版就未有做這類後製﹗

曾西 聲生不息 除了加澽鏡修圖外，網民又指內地版的《聲生不息》有為楊千嬅修音。
除了加澽鏡修圖外，網民又指內地版的《聲生不息》有為楊千嬅修音。（上圖）內地版及（下圖）TVB版。（圖片來源：[email protected]湖南衛視芒果TV官方頻道 / [email protected] (official)）

曾西爆TVB高清劇全部一刀不剪播出

曾西表示TVB的傳統只會保護「親生仔女」，不會理會其他藝人的死活：「你出醜我幹嘛幫你兜著？」曾西又指TVB有時就算對自己台的人也下手特別狠：「你們看TVB那些高清4K電視劇，甚麼卡粉、皺紋、毛孔全部一刀不剪，全給你播出！」

曾西 聲生不息 曾指TVB的高清劇中，藝人卡粉、皺紋、毛孔的畫面，全部被一刀不剪播出。
曾指TVB的高清劇中，藝人卡粉、皺紋、毛孔的畫面，全部被一刀不剪播出。（圖片來源：小紅書@Sisi曾西西西）

曾西直指TVB一台獨大 藝人非常卑微

曾西指TVB不像內地節目一樣開滿磨皮濾鏡的最大原因，是因為沒有藝人敢提出這個要求，她說：「香港娛樂圈尤其是電視劇這一行，這幾年根本就是一台獨大，如果這些演員不幫TVB拍劇的話，幾乎沒工作沒收入，所以藝人們都是看TVB的臉色過活，誰敢要求因為你一個人的形象，讓公司全部劇去磨皮？『大佬啊，你邊位啊？』」她指藝人在TVB可以說是非常卑微！

聲生不息 曾西指TVB近年一台獨大，所以沒有藝人敢出面投訴。
曾西指TVB一台獨大，所以沒有藝人敢出面投訴。（圖片來源：小紅書@Sisi曾西西西）

曾西曾受工作人員冷眼感窒息

曾西又憶述以前在劇組擔任茄喱啡時，連化妝間那些幫藝人梳頭化妝的幕後工作人員都要踩她一腳，她說：「你走進去化妝間的時候不會有人來招呼你，你要自己看哪個椅子是空的，然後走過去問『哥哥得唔得閒可以幫我整頭？』然後對方就會冷眼看你一眼：『邊套劇啊？門口張form有冇你個名？』如果對方用眼神叫你坐下才能就坐。」令她相當窒息，直言再也不想再踏入TVB一廠的大化妝間一步。不過曾西表示仍然很感謝TVB讓她有見世面和長知識的機會，又大讚TVB的高壓環境能鍛煉到藝人們。

聲生不息 曾西話諗起在TVB工作時的不快經歷，也令她感覺窒息。
曾西話諗起在TVB工作時的不快經歷，也令她感覺窒息。（圖片來源：小紅書@Sisi曾西西西）
聲生不息 曾西表示曾受盡幕後工作人員的冷眼。
曾西表示曾受盡幕後工作人員的冷眼。（圖片來源：[email protected]
聲生不息 曾西過去採訪過不少藝人，包括在2015年《萬千星輝頒獎典禮》奪得「最佳女配角」獎的姚子羚。
曾西過去採訪過不少藝人，包括在2015年《萬千星輝頒獎典禮》奪得「最佳女配角」獎的姚子羚。（圖片來源：[email protected]
曾西 聲生不息 連韓星始源都訪問過。
又曾訪問韓星崔始源。（圖片來源：[email protected]
聲生不息 現在曾西已轉行做美妝，近日更因為疫情關係，已離開香港，和家人一起返回內地居住。
現在曾西已轉行做美妝KOL，近日更因為疫情關係，已離開香港，和家人一起返回內地居住。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]曾西西西、小紅書@Sisi曾西西西、[email protected][email protected]湖南衛視芒果TV官方頻道、[email protected] (official)資料或影片來源：[email protected]湖南衛視芒果TV官方頻道、[email protected] (official)

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