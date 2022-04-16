聲生不息｜ 王祖藍談製作節目初衷對TVB表忠 海報曝光炎明熹撼殿堂級歌手

無綫與芒果TV攜手合辦、聯同《我是歌手》原班人馬炮製音樂節目《聲生不息》，召集香港及內地殿堂級歌手與新生代歌手重新演繹港樂經典，《聲生不息》即將4月24日播出﹗《聲生不息》，大會正式公布主持及16位歌手名單及海報﹗