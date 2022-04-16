聲生不息｜ 王祖藍談製作節目初衷對TVB表忠 海報曝光炎明熹撼殿堂級歌手
聲生不息｜王祖藍擔任主持
《聲生不息》兩大主持王祖藍及何炅，兩地歌手林子祥、葉蒨文、李克勤、楊千嬅、李健、林曉峰、李玟、周筆暢、毛不易、劉惜君、馬賽克、炎明熹、曾比特、安崎、單依純及魔動閃霸（排名不分先後）整裝待發，海報以復古懷舊色調表達對金曲的情懷，向經典致敬。
王祖藍：今年台慶55週年，我一直在想著能為此做些甚麼
王祖藍之前傳出同無綫高層不滿，及後更一度傳劈爆唔撈，無綫立即發聲明指傳言非屬實，而王祖藍和無綫關係仍然受到外界關注﹗今日王祖藍公布《聲生不息》海報同時，開腔談及與TVB關係，並寫下長文指港樂對他來說就是良藥，：「今年恰巧時逢中國香港回歸25週年和香港TVB台慶55週年，我一直在想著能為此做些甚麼。十年的好兄弟也是這個節目的總導演打來電話說他們想製作一檔創新音樂綜藝，於是我們一拍即合便有了最初關於《聲生不息》的想法，並最終達成了芒果TV與TVB的此番合作。」王祖藍指《聲生不息》就要令兩地及兩代歌手交流，達到傳承﹗
正式公布16歌手名單：
聲生不息｜4月24日首播同晚硬撼ViuTV《Chill Club》年度頒獎禮
由王祖藍促成，無綫及內地芒果TV合作打造的音樂比賽《聲生不息》，將於4月24日首播，日前進行秘密拍攝並爆出入圍名單，有傳早前因出席無綫台慶被指「食兩家茶禮」的林二汶，最後並未有出現於參與歌手名單。而同晚ViuTV將會舉行《CHILL CLUB年度推介21/22》頒獎禮，兩台同日對撼！
ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》投票已開始
以下獎項將會由全民參與階段式投票，而早前已宣佈投票活動日期至4月17日。
- 年度十大歌曲
- CHILL CLUB年度新人
- CHILL CLUB年度樂隊
- CHILL CLUB年度組合
- CHILL CLUB年度唱作歌手
- CHILL CLUB年度男歌手
- CHILL CLUB年度女歌手
過去一年各歌手們都為香港樂壇努力創作不少好作品，亦有不少樂壇新人出現，而Mirror各成員於過去一年推出了不少新歌，成員Jeremy 李駿傑更終於以個人身分出道。相信第二屆《CHILL CLUB 頒獎禮》將會是Mirror天下！
林家謙曾橫掃兩台頒獎禮
在去年1月舉行的TVB《勁歌金曲頒獎典禮2020》中，由林家謙曾以〈一人之境〉一連奪得「最佳原創歌曲金獎」及「最佳唱作歌手金獎」。而在同年4月舉行的ViuTV《Chill Club推介榜年度推介20/21》中，林家謙更1人橫掃6獎，包括「Chill Club年度十大歌曲」、「Chill Club年度男歌手金獎」、「Chill Club年度唱作歌手」、「Chill Club年度作曲人」、「Chill Club年度編曲」及「Chill Club年度之歌」獎。
《聲生不息》入圍名單曝光
由「首席創意官」王祖藍促成，無綫與內地芒果TV合作，聯同《我是歌手》原班人馬製作的音樂比賽《聲生不息》將於4月24日（星期日）晚上八時半至十時首播，一共十二集，專門招募新晉及現役歌手參賽比試歌藝。《聲生不息》正進行秘密拍攝工作，近日入圍歌手名單流出，雲集了前輩級及新晉歌手，男歌手有李克勤、林子祥、李健、曾比特、林曉峰、毛不易、李健、馬賽克及魔動閃霸。而女歌手有葉蒨文、楊千嬅、炎明熹、李玟、周筆暢。而之前盛傳林二汶，名單中未有其名﹗
表演歌單曝光 炎明熹唱已故歌手歌曲
除了歌手名單流出，表演歌單亦曝光，據知葉蒨文會演唱自己首經典歌《祝福》、林子祥唱《男兒當自強》，楊千嬅選唱陳奕迅的《無條件》，炎明熹則會唱已故歌手陳僖儀的《蜚蜚》，李玟唱《真的想見你》，周筆暢則唱《初戀》
而早前因出席無綫台慶被指食兩家茶禮的林二汶亦被指有份入圍，但在最新宣傳資料上仍未有見她的名字。（圖片來源：[email protected]）
姚焯菲（Chantel）現身首個宣傳片
首個宣傳片並非一眾神秘的歌手們，而是《聲夢傳奇》的國民妹妹姚焯菲(Chantel)，無綫特別邀請 Chantel 義務參與拍攝宣傳片，為即將登場之《聲生不息》哼出暖暖的《風繼續吹》，以第一身的感覺闡釋自己喜愛的經典廣東歌及國語歌的感受：
港樂新唱 續寫港樂輝煌樂章
《聲生不息》召集了分別來自香港及內地的歌手作賽，以全新風格，重新演繹香港家傳戶曉的經典粵語和國語流行金曲，港樂新唱，向經典致敬，呈現兩地歌手的演唱力、音樂創作力和舞台魅力。節目將於四月在無綫翡翠台首播。