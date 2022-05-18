聲生不息｜王祖藍唔收錢做主持兼監製 為2個原因舉家搬長沙
《聲生不息》王祖藍：這一個機會非常難得
王祖藍近日接受內地傳媒訪問，講到有江湖傳聞指他義務做《聲生不息》，他直認不違，表示：「不用甚麼江湖傳聞，是真的，我非常感恩有這一個非常難得機會，可以兩地一起宣傳港樂，我覺得比酬勞更加重要。我就說為了感謝你們願意跟TVB一起去做這個事情，我覺得為了全國人民的港樂情壞、為了兩岸的交流、為了新生代歌手交流，我就說不用了，我感謝大家。我相信這個回報是全國人民都可以感受港樂。」
指「港樂」不限於「廣東歌」
王祖藍透露自己除了為《聲生不息》做主持外，也是節目的監製之一，他指《聲生不息》只是香港和內地合作發展的第一步，接下來還會有不少殿堂級歌手參與節目表演，其中包括有全球音樂人。他又表示希望節目能帶出更多樂壇新生代歌手，和一些新生代的音樂作品。王祖藍又以《吻別》舉例，指「港樂」不一定指「廣東歌」，而是由港人製作的，都可以是「港樂」。
封安崎為年輕跳唱歌手代表
王祖藍指挑選參與節目的歌手時，是希望節目能在不同年代和不同風格方面都有作為代表的歌手，例如安崎就是年輕跳唱歌手的代表，而香港代表方面，因為殿堂級歌手較多，所以年輕新生代歌手就較少，但相信之後會有其他年輕的飛行嘉賓出現，不過他就大賣關子唔肯透露名單。
帶囡囡感受長沙風土人情
王祖藍又提到為了兩個原因，他舉家由上海搬到了長沙：「第一是因為這個節目，第二是我們在芒果台還有另一個節目《爸爸當家》，剛好找到亞男，我直接跟亞男這幾個月都搬到長沙來，還有兩個寶寶。我覺得挺好呀，除了拍節目，跟兩個寶寶感受下長沙的風土人情，坐坐地鐵去玩，又去放風箏、去沙灘、去博物館，挺多親子活動。」他又笑指現在有不少香港藝人都在長沙工作，閒時可以一起出來聚會。
重溫王祖藍李亞男移居上海 2千呎上海豪宅曝光
13年憑《百變大咖秀》在內地爆紅，王祖藍成為內地人氣王吸金力強，兩年後已經以1.1億在香港買下大埔逸瓏灣頂樓特色戶送給老婆李亞男，到2020年，全家移居上海的他並無選擇在當地置業，而是租住約2千呎單位，在內地真人騷《做家務的男人》第二季，他居住的這個內地豪宅亦被曝光。
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