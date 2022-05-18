聲生不息｜王祖藍唔收錢做主持兼監製 為2個原因舉家搬長沙

TVB與內地芒果TV合辦的音樂節目《聲生不息》正在熱播，當中為節目擔任主持人的王祖藍，近日在訪問中透露，其實他還兼任節目監製一職，而且兩項工作都無收錢，此外他更為了兩個原因，帶同老婆李亞男及兩個囡囡，舉家搬到長沙居住！