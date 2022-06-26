聲生不息｜取消比賽齊齊合唱慶回歸 糖妹、炎明熹鬥飆高音獲讚「香港驕傲」
糖妹驚喜現身 第十期歌單如下：
糖妹（黃山怡）擔任今集現身擔任助演嘉賓。是集歌單為：林子祥、毛不易《獅子山下》、劉惜君、林曉峰《我 的中國心》、李健、曾比特《萬水千山總是情》、葉蒨文（Sally 姐）、單依純《愛是永 恒》、李玟、馬賽克樂隊《強》、楊千嬅、周筆暢《當我想起你》、糖妹、炎明熹（Gigi）、安崎《我的驕傲》，以及李克勤、魔動閃霸《中國人》。另外，以嘉賓身份現身的譚詠 麟（譚校長），除即場獻唱首本名曲《無言感激》外，更與內地著名歌手那英帶頭獻 唱全場大合唱歌曲《東方之珠》。
糖妹、Gigi 、安崎鬥飆高音
眾多演唱歌曲，以糖妹、Gigi 及安崎《我的驕傲》最為吸睛。三人穿上全白色戰衣上陣，各有美態，加上現場刻意打造的燈光，令劉惜君亦忍不住驚嘆恍如看到天使。三 人一開始即晒冷鬥飆高音，聲線清脆之餘極具感染力，配合中段的三重唱，讓人聽出 耳油。惜君事後續指糖妹是「Mini 陳慧嫻」，聲音與外貌均與對方有幾分相似。
Sally 姐與單依純合唱《愛是永恒》相當震撼
另一 組引發高潮的組合，則為 Sally 姐與單依純的《愛是永恒》；雖然二人年齡足足相差 39 年，但聲線卻出奇的夾，被李克勤譽為「歌唱天花板」的依純面對 Sally 姐零怯場，將歌曲高音及激昂部分演繹得完美無瑕，二人獻唱完畢即贏得全場如雷掌聲，場面相當震撼。
全場大合唱＋全場大扭Pat
今集除取消了 PK 環節，更驚喜地加插了全 場一起做健身操環節；在李玟帶領下，一眾歌手及台下觀眾齊齊做出「踏步」、「提 腿」、「揮拳」及「扭臀」等動作；當中最搶鏡的是曾比特（Mike），向來是「反應彈」的 Mike，竟遭外披的西裝外套拖累，所有動作也跟得「論論盡盡」；另平時出名沉默 的毛不易（毛毛），與單依純的手腳協調部分亦有待改善，毛毛更被點名要多加努力， 相當搞笑。反觀前輩歌手們則活力滿滿，千嬅、克勤及阿 Lam 均全情投入去到盡， 克勤更一度因太投入引發林子祥關心問道：「你一陣點出場唱歌？」最終李玟出動看 家本領「扭臀」帶動氣氛，除主持之一的祖藍加入「扭 Pat 團」，70 多歲的阿 Lam 竟 也興起扭臀「和應」、有姿勢有實際，著實寶刀未老。
霍啟剛、郭晶晶講回歸
今集嘉賓陣容除有譚詠麟，還有《我的中國心》原唱人張明敏、霍啟剛、郭晶晶、鄭國江、歐陽震華、李亞男、麥長青；未能親赴現場的張明敏相當有心，除以錄像形式 分享當年參加「清華大學九七回歸 Show」、與香港及內地大學生合唱的難忘回憶外， 更為劉惜君及林曉峰的《我的中國心》壓軸演唱，別具意義！而被視為模範夫婦的啟 剛與晶晶，則暢談專屬他們的「奧運記憶」，提及 2008 年北京奧運時，被問及感到 驕傲的事情時，啟剛大晒「寵妻」風範，非常自豪的向著鏡頭說：「驕傲的事情是她 吧，我為她而驕傲！」聽到老公這樣說，晶晶甜笑不已並說：「雖然不是我第一次拿 奧運冠軍，但是在自己家門口拿冠軍的感受、意義是非常的不一樣，所以也給了我動 力再參加多一屆奧運。我覺得我也很幸運，在自己運動員生涯高峰的時候，趕上了在 自己國家舉辦奧運。」
麥長青向醫護致敬
麥長青則分享了在廣州擔任抗疫義工時的感人見聞，並向內地及香港所有醫護人員 致敬：「我穿過防護衣，很熱很焗。我驗核酸時，剛好看到一名醫護人員可能是換班 了或是吃飯，他一脫防護衣整個都濕透了。因為他們當了幾個小時的班，裏面全是汗 水，所以我想在這裏向所有醫護致敬。」