聲生不息｜取消比賽齊齊合唱慶回歸 糖妹、炎明熹鬥飆高音獲讚「香港驕傲」

《聲生不息》第十集，主題為共同迎接香港回歸25周年的「港樂與我共此時」特輯。今集特別之處，除了所有參與歌手首度 與現場觀眾一起安坐台下睇騷外，亦取消了 PK 環節，歌手們將根據事先在網上進行的「組隊意向調查」作參考分成八組，攜手唱出配合主題的歌曲！