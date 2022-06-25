聲生不息｜34歲糖妹黃山怡客串與炎明熹 、安崎合唱《我的驕傲》
糖妹獲邀參加《聲生不息》被封「翻版陳慧嫻」
糖妹早在一3月已放下香港工作，集中於內地社交平台更新動態，上載不少獻唱廣東歌的片段，包括《分分鐘需要你》、《一生中最愛》等，不少更標記了「聲生不息」，明顯為擔任節目嘉賓宣傳，其中她獻唱《千千闕歌》直播版，被網友大讚跟陳慧嫻很相似，不枉糖妹初入行已被封為「翻版陳慧嫻」。
《聲生不息》第10集對賽歌單：
林子祥、毛不易《獅子山下》VS葉蒨文、單依純《愛是永恆》
劉惜君、林曉峰《我的中國心》VS李健、曾比特《萬水千山總是情》
李玟、馬賽克樂隊《強》VS 楊千嬅、周筆暢《當我想起你》
李克勤、魔動閃霸《中國人》VS 炎明熹、安崎、糖妹：《我的驕傲》
糖妹孝順又顧家 呢個絕世好家姐花28萬供胞弟去⋯
細細粒的黃山怡（糖妹）演出機會不絕，下周還有《童時愛上你》飾演網紅「馬來雅」個角色活潑可愛，而且敢愛敢恨，相當討觀眾歡心。現實中，糖妹是家中大女，性格獨立，喺爸爸退休、媽媽係家庭主婦嘅情況下，仲一個人孭起頭家，一年畀28萬供埋細佢11歲嘅胞弟去英國讀書，絕對係「絕世好家姐」呀！
糖妹在《流行經典50年》曾多次登場，作為唱得之人，每次都有好評，像是這個版本的《赤的疑惑》和《紅茶館》，網上也有破紀錄的點擊：
《童時愛上你》｜糖妹與陳展鵬上演「最萌身高差」
「身高懸殊」的陳展鵬與糖妹在《童時愛上你》首度合演，並開展一段感情戲碼：糖妹是張振朗的「忠粉」，陳展鵬則仰慕高海寧，隨著高海寧與張振朗的關係愈來愈親密，兩顆受傷的心互相取暖而慢慢靠近。糖妹與陳展鵬有著「最萌身高差」，外形差距極有效果，配搭新鮮之餘亦喜感十足，非常有火花。
08年組合出道奪多個新人獎
08年出道的糖兄妹初時由糖兄負責作曲，糖妹主力填詞，兩人當年在頒獎禮中更奪得多個新人獎，成績彪炳，而糖妹出道時一直被指酷似陳慧嫻，加上經常表演同埋翻唱慧嫻嘅歌，令不少人都記得佢 。而這個組合維持6年，兩人自14年推出EP《動起來》後，便開始減少一同公開露面，但糖妹話二人不是拆夥，而且私底下一直有合作和聯絡。
糖妹多年來密密做，歌、影、視、廣告、登台、商演都見到佢，山大斬埋有柴，糖妹儲到好多錢，係圈中小富婆！
鄭秀文讚唱歌「勁好聽」
糖妹於TVB節目《流行經典50年》中唱過鄭秀文(Sammi)嘅〈如何掉眼淚〉，Sammi大讚糖妹唱得勁好聽，對於糖妹來說是一個肯定和鼓勵啊！
糖妹：家人是無價
糖妹辛苦工作的收入，係留畀家人用，而不是買名牌包包。糖妹有一個比佢年紀細11歲嘅弟弟，前年考DSE成績一般，心願係到外國修讀心理學，糖妹就喺財力上助佢圓夢：「我細個時都希望去外國留學，結果未能夠實現，既然細佬有清晰目標，就由佢嚟完成我嘅夢想，投資喺家人身上始終係無價嘅！」
一年開支要28萬 「個心穿咗個窿」
英國脫歐後，糖妹稱弟弟到當地升學唔算平 ，一年開支要28萬。佢話﹕「細佬去讀書由我負擔，開支票嗰一下，個心真係穿咗個窿，學費、保險仲有其他雜費，加起嚟都廿幾萬，所以我要努力工作啦！」佢笑言細佬靠晒佢，所以佢都要增值自己，學多啲語言去唔同地方交流，順便搵真銀。
生活貼地 慳家搭港鐵
糖妹日常生活相當貼地，家住深水埗，係父母早年買入嘅物業，出入都係以港鐵代步：「搭港鐵既環保又可以控制時間，工作講誠信，準時抵達令人留下好印象，人哋先會再搵你做嘢，咁樣先可以能賺得更多。以前我都會覺得搭港鐵有啲唔自在，但長大咗就冇呢回事，人哋可以搭，點解我唔得？只係大家職業唔同啫！」
最希望請全家旅行
糖妹其實好叻女，一個女仔孭起頭家、自己使費、弟弟留學費，所剩無幾，佢最大嘅心願就係請全家人一齊去旅行，認為呢件事勢在必行！
帶阿媽去澳洲跳傘
雖然呢個心願暫時未做到，但上月糖妹趁去澳洲登台嘅機會，帶埋阿媽一齊去旅行，兩母女上山落海，玩得好盡興⋯⋯
佢仲爆糖媽勇字當頭撩佢去玩跳傘：「佢話唔想去睇嗰啲景點，話不如去玩跳傘，我好驚㗎！後尾我哋真係去咗跳傘，仲有浮潛，海陸空都玩晒！」不過糖妹見媽咪玩得好開心，充滿活力，連佢自己都開心埋！
吃貨糖妹 最大支出是飲食費
愛吃的糖妹話樣樣都會慳，但在飲食一定唔會慳，而這方面的支出也不少，之不過吃得開心又能減壓，也是為生活和工作帶來更多力量！糖妹說她習慣用一張信用卡，這樣可以控制支出，而且又能集中儲一張信用卡的積分，其實她在理財方面也很精明！
和「明哥」去做義工
雖然忙於工作，但糖妹也會為社會出力，她不時和歌迷會成員去做義工，而早年糖妹就同深水埗「明哥」拉隊去派飯，全程落手落腳做，真係好有善心！