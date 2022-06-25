聲生不息｜34歲糖妹黃山怡客串與炎明熹 、安崎合唱《我的驕傲》

《聲生不息》第五次公演，第10集有糖妹（黃山怡）、譚詠麟客席參與現場表演，主題為「港樂與我共此時」，早在6月12日錄製、6月25日播出，今次採用「中港歌手合作舞台」形式，34歲糖妹與炎明熹、安崎合唱容祖兒的《我的驕傲》。