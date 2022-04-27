聲生不息｜傳陳奕迅加入！為撲水翻兜參賽 歌酬每集100萬睇齊其他歌手
今日有消息指陳奕迅(Eason)為撲水有意加入《聲生不息》，即使歌酬每集100萬都照殺。Eason因疫情工作量大減，曾自嘲過「荷包乾硬化」戶口只剩3000萬心裡很慌！
《聲生不息》陳奕迅歌酬每集100萬 同其他歌手睇齊
TVB與內地芒果TV合辦的音樂節目《聲生不息》上星期首播，有一眾香港歌手參加，包括：李克勤、楊千嬅、林子祥、葉蒨文等，當中新生代歌手曾比特在首集奪冠，而炎明熹亦成為流量之王，人氣高企。據知，節目組原本打算安排Eason以壓軸姿態在最後一集出場﹐早在兩個月前已聯絡Eason經理人接洽，但因疫情關係未能成事。《聲生不息》首集播出後反應熱烈，有傳Eason因此打算加入節目，即使每集歌酬只得100萬，不及當年200萬唱三首歌都願意亮相。
Eason經理人否認參賽《聲生不息》
Eason經理人甘菁菁否認傳聞，並透露《聲生不息》節目組兩個月前曾聯絡邀請Eason擔任最後一集嘉賓，但礙於疫情關係未到洽談價錢的階段經已婉拒。Eason於2020年他曾在訪問中自嘲「荷包乾硬化」，近日內地又瘋傳他戶口只剩3000萬心裡很慌，不過及後發現只是炒作影片，Eason不曾透露自己戶口儲款。如果Eason落實亮相《聲生不息》是挽回人氣及收入的好機會，但每集100萬的歌酬可謂辛苦錢。
常見問題
《聲生不息》將有陳奕迅加入嗎？
有傳陳奕迅因疫情影響生計，出現荷包乾硬化，被指歌酬與其他歌手睇齊都照殺⋯⋯詳情請看
陳奕迅經理人有回應傳聞嗎？
有指節目組原定安排陳奕迅壓軸出場，而經理人就此事作出澄清⋯⋯詳情請看