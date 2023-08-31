聲生不息 香港頂流

受爭議的香港頂流 姜濤擬被邀參與《聲生不息》港樂季第二季

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MIRROR成員姜濤自《全民造星I》出道以來一直備受爭議，今日（31日）網上就流傳《聲生不息》港樂季第二季的邀請名單，沒想到姜濤竟在名單之上！

聲生不息 香港頂流 姜濤 再搬屋避世 MIRROR 自叱咤頒獎典禮之後，姜濤就一直以身體不適為由，缺席多個公開活動。
日（31日）網上就流傳《聲生不息》港樂季第二季的邀請名單，沒想到姜濤竟在名單之上！（圖片來源：my903）

受爭議的頂流 同場加映樂壇天后

不少網民在看到流傳的名單後，都認為受爭議的「頂流」的歌手就是姜濤。但凡提起香港頂流，大家都會不約而同想起姜濤，而且網上的搜尋結果，出現的也是清一色的姜濤。流傳的名單當中還有粵語歌專業戶的選項，更有網民憑名單的提示及歌手的照片剪影推測出是謝霆鋒、黃綺珊、容祖兒、宋亞軒、鄧紫棋同周深。

聲生不息 香港頂流 網上流傳的《聲生不息》港樂季第二季邀請名單。
網上流傳的《聲生不息》港樂季第二季邀請名單。（圖片來源：網上圖片）
聲生不息 香港頂流 網友搵晒全部歌手出嚟
網友搵晒全部歌手出嚟 （圖片來源：網上圖片）
聲生不息 香港頂流 網上流傳的《聲生不息》港樂季第二季邀請名單。
網上流傳的《聲生不息》港樂季第二季邀請名單。（圖片來源：網上圖片）

Mirror上弦一屢陷爭議

作為Mirror的人氣成員，姜濤剛出道時被指憑一己之力帶起團隊，只是近期略顯後繼無力，不管是身型，態度還是表演，都會受到不少的批評和質疑。無論是《季前賽》中被觀眾指發胖無法連戲，或是《叱咤》中被網民批評為「災難級」的表演，都顯示出姜濤近年備受爭議的情況。

聲生不息 香港頂流 面尖尖十分靚仔。
面尖尖十分靚仔。（圖片來源：IG@keung_show）
聲生不息 香港頂流 《季前賽》中飾演高家孝。
《季前賽》中飾演高家孝。（圖片來源：IG@keung_show）
聲生不息 香港頂流 《叱咤》中的表演被網民批評。
《叱咤》中的表演被網民批評。（圖片來源：叱咤頒獎禮直播截圖）
聲生不息 香港頂流 《叱咤》表演時姜濤衝到台下與觀眾互動。
《叱咤》表演時姜濤衝到台下與觀眾互動。（圖片來源：叱咤頒獎禮直播截圖）

網民反應兩極：「佢嘅唱功邊見得人」

對於流傳姜濤被邀請參加《聲生不息》港樂季第二季一事，粉絲或許喜聞樂見，因為偶像終於有機會「紅過羅湖」。但是不少網民則表示「得啖笑」，「ViuTv嘅藝人邊有可能會上TVB嘅節目」；也有網民不希望姜濤參加節目：「佢嘅唱功邊見得人」，「佢唱歌跳舞邊到得」、「如果沒有姜濤，我會信這個名單。」等等，意見十分兩極。

聲生不息 香港頂流 無敵側臉。
無敵側臉。（圖片來源：IG@keung_show）
聲生不息 香港頂流 炎明熹憑內地節目《聲生不息》人氣颷升。
炎明熹去年憑內地節目《聲生不息》人氣颷升。（圖片來源：《聲生不息》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：叱咤頒獎禮直播截圖、IG@keung_show

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