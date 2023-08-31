受爭議的香港頂流 姜濤擬被邀參與《聲生不息》港樂季第二季
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MIRROR成員姜濤自《全民造星I》出道以來一直備受爭議，今日（31日）網上就流傳《聲生不息》港樂季第二季的邀請名單，沒想到姜濤竟在名單之上！
受爭議的頂流 同場加映樂壇天后
不少網民在看到流傳的名單後，都認為受爭議的「頂流」的歌手就是姜濤。但凡提起香港頂流，大家都會不約而同想起姜濤，而且網上的搜尋結果，出現的也是清一色的姜濤。流傳的名單當中還有粵語歌專業戶的選項，更有網民憑名單的提示及歌手的照片剪影推測出是謝霆鋒、黃綺珊、容祖兒、宋亞軒、鄧紫棋同周深。
Mirror上弦一屢陷爭議
作為Mirror的人氣成員，姜濤剛出道時被指憑一己之力帶起團隊，只是近期略顯後繼無力，不管是身型，態度還是表演，都會受到不少的批評和質疑。無論是《季前賽》中被觀眾指發胖無法連戲，或是《叱咤》中被網民批評為「災難級」的表演，都顯示出姜濤近年備受爭議的情況。
網民反應兩極：「佢嘅唱功邊見得人」
對於流傳姜濤被邀請參加《聲生不息》港樂季第二季一事，粉絲或許喜聞樂見，因為偶像終於有機會「紅過羅湖」。但是不少網民則表示「得啖笑」，「ViuTv嘅藝人邊有可能會上TVB嘅節目」；也有網民不希望姜濤參加節目：「佢嘅唱功邊見得人」，「佢唱歌跳舞邊到得」、「如果沒有姜濤，我會信這個名單。」等等，意見十分兩極。
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撰文：東方新地圖片來源：叱咤頒獎禮直播截圖、IG@keung_show