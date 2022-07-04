聲生不息第11期 | 楊千嬅唱20年經典眼濕濕 李克勤久違大曬舞功破格Rap

聲生不息即將接近尾聲，第十一集為第五輪競演的下部，以「勁歌金曲衝刺夜」為主題，兩隊各出奇招，花式演繹《十大勁歌金曲頒獎典禮》的得獎金曲。今集不但有「長勝將軍」葉蒨文又唱又跳足4分鐘的精彩舞台之外，李克勤更破格穿上「穿窿Tee」，大曬舞技，十分精彩！兩隊精彩的演出，令兩隊均獲得同分，等下集再分高下。