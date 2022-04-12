聲生不息｜4月24日首播同晚硬撼ViuTV《Chill Club》年度頒獎禮
ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》投票已開始
以下獎項將會由全民參與階段式投票，而早前已宣佈投票活動日期至4月17日。
- 年度十大歌曲
- CHILL CLUB年度新人
- CHILL CLUB年度樂隊
- CHILL CLUB年度組合
- CHILL CLUB年度唱作歌手
- CHILL CLUB年度男歌手
- CHILL CLUB年度女歌手
過去一年各歌手們都為香港樂壇努力創作不少好作品，亦有不少樂壇新人出現，而Mirror各成員於過去一年推出了不少新歌，成員Jeremy 李駿傑更終於以個人身分出道。相信第二屆《CHILL CLUB 頒獎禮》將會是Mirror天下！
林家謙曾橫掃兩台頒獎禮
在去年1月舉行的TVB《勁歌金曲頒獎典禮2020》中，由林家謙曾以〈一人之境〉一連奪得「最佳原創歌曲金獎」及「最佳唱作歌手金獎」。而在同年4月舉行的ViuTV《Chill Club推介榜年度推介20/21》中，林家謙更1人橫掃6獎，包括「Chill Club年度十大歌曲」、「Chill Club年度男歌手金獎」、「Chill Club年度唱作歌手」、「Chill Club年度作曲人」、「Chill Club年度編曲」及「Chill Club年度之歌」獎。
《聲生不息》入圍名單曝光
由「首席創意官」王祖藍促成，無綫與內地芒果TV合作，聯同《我是歌手》原班人馬製作的音樂比賽《聲生不息》將於4月24日（星期日）晚上八時半至十時首播，一共十二集，專門招募新晉及現役歌手參賽比試歌藝。《聲生不息》正進行秘密拍攝工作，近日入圍歌手名單流出，雲集了前輩級及新晉歌手，男歌手有李克勤、林子祥、李健、曾比特、林曉峰、毛不易、李健、馬賽克及魔動閃霸。而女歌手有葉蒨文、楊千嬅、炎明熹、李玟、周筆暢。而之前盛傳林二汶，名單中未有其名﹗
表演歌單曝光 炎明熹唱已故歌手歌曲
除了歌手名單流出，表演歌單亦曝光，據知葉蒨文會演唱自己首經典歌《祝福》、林子祥唱《男兒當自強》，楊千嬅選唱陳奕迅的《無條件》，炎明熹則會唱已故歌手陳僖儀的《蜚蜚》，李玟唱《真的想見你》，周筆暢則唱《初戀》
而早前因出席無綫台慶被指食兩家茶禮的林二汶亦被指有份入圍，但在最新宣傳資料上仍未有見她的名字。（圖片來源：[email protected]）
姚焯菲（Chantel）現身首個宣傳片
首個宣傳片並非一眾神秘的歌手們，而是《聲夢傳奇》的國民妹妹姚焯菲(Chantel)，無綫特別邀請 Chantel 義務參與拍攝宣傳片，為即將登場之《聲生不息》哼出暖暖的《風繼續吹》，以第一身的感覺闡釋自己喜愛的經典廣東歌及國語歌的感受：
港樂新唱 續寫港樂輝煌樂章
《聲生不息》召集了分別來自香港及內地的歌手作賽，以全新風格，重新演繹香港家傳戶曉的經典粵語和國語流行金曲，港樂新唱，向經典致敬，呈現兩地歌手的演唱力、音樂創作力和舞台魅力。節目將於四月在無綫翡翠台首播。
《聲生不息》林二汶如晉級 將返內地作賽
消息指秘密拍攝《聲生不息》當日，由下午開始一眾入圍歌手已陸續到達現場準備，節目錄影至晚上11時才完成。有指被網民批評「食兩家茶禮」的林二汶亦有到場拍攝，如她今次能順利晉級將有機會返內地演出，與全國其他選手進行對壘。林二汶入圍消息傳出後，再惹來不少網民在討論區圍攻！
林二汶現身獻唱賀台慶
早前在《萬千星輝賀台慶》中「女星勁歌熱舞賀台慶」環節，一眾女歌手輪流獻唱過去《勁歌金曲》最受歡迎女歌手的金曲，期間驚見ViuTV常客、已有一段日子未有在TVB亮相的林二汶也有出席獻唱。
網友留言：對你失望！食兩家茶禮
有不少網友看到林二汶現身TVB台慶並獻唱後，紛紛到二汶的IG留言，並表示：「鋪排得幾好啊，等演唱會賣哂飛先去垃圾台慶生，之前係好唔開心買唔到飛，而家係覺得好彩我買唔到飛，拜拜林二汶。」、「你一直係我最愛的女歌手，除左你嘅音樂你嘅態度，骨氣都係我最respect，今見到報道話你上cctvb？！我真心唔明，上音樂節目都算，但點解會係台慶呢？！….好傷心失望丫」、「收咗幾多錢上去垃圾台台慶啊？最喜愛女歌手」、「我對妳非常之失望」、「因為viutv造星而令到大家喜愛你，帶俾你一個女歌手獎，到最後你居然走去人人喊打嘅隔離台賀壽⋯只有一句：觀眾捧得起你，都可以捧返你落黎⋯」
投訴蔓延至討論區
隨後亦有網友在連登討論區內開帖與眾人討論，指對林二汶大感失望，亦不明白為何要出席台慶：「無啦啦走去TVB自降身價 不了」、「當日覺得二汶好有義氣，有人唔做 去返做狗」，亦有人為二汶平反：「係香港做藝人慘過食三舊屎」、「你養佢？」
開LIVE解釋上TVB原因
林二汶因現身TVB台慶並獻唱引發一連串網上罵戰之後，二汶曾透過Facebook Live開腔回應並解釋自己上TVB的原因，強調心「音樂無分邊界」是自己的信仰：「其實我做咗廿年音樂，我一直都好相信，音樂係應該冇分國界，無分任何嘅邊界，因為音樂本來係應該要嚟溝通，而唔係孤立，我哋其實一直追求緊係百花齊放，唔係咩？我今年開咗自己嘅音樂教室，我想嘗試傳遞一個訊息，就係音樂應該係冇分邊界，應該一心只為音樂嘅發展，如果我分得咁清，咁我教出嚟嘅學生，唔係會墨守成規同故步自封咩？我哋做音樂嘅人，我教出嚟嘅學生，我希望佢哋明白一個訊息，音樂係應該懂得海納百川。」對於二汶的解釋，網民同樣有讚有彈，有些非常支持二汶的信仰，但當中仍有不少網民堅持不應食「兩家茶禮」。
即睇網民留言：
新歌講「清水」
日前林二汶推出了一首新作品：並表示用清水去退散骯髒：「面對自己，最需要的就是時間。等時間過，就是經歷過程中最難過的部份。 這首歌，就是這樣一個心路歷程。 我的說話就來到這裡，餘下的時間，是屬於你和這首歌的私人時間。 留待時間去成全，凡事都有定期。 祝好。 二汶 上」
不少網民對二汶現身TVB感到失望，認為她應該飲水思源，回去ViuTV撐節目。
常見問題
《聲生不息》是一個選秀比賽嗎?
《聲生不息》是一個專門招募新晉及現役歌手參賽比試歌藝，據知入圍名單已有…詳情請看
林二汶被指食兩家，她有什麼回應嗎?
林二汶曾開live解釋上TVB原因，她認為「音樂無分邊界」，大家應該…詳情請看
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