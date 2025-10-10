聲秀｜司徒泆HaruXix合唱《火熱動感La La La》歌手助力戰下半場劇透

歌唱選秀節目《聲秀》戰況愈演愈烈，在最新一集「歌手助力戰」中，邀請了王灝兒JW、糖妹、莊錠欣Elkie、黃妍Cath、吳業坤、小肥及Xix獲邀參賽，協肋《聲秀》12強學員表演。

司徒泆Haru、Xix《火熱動感La La La》

今集出場的6位學員及助力歌手演唱歌單如下：（排名不分先後）：

  • 馮熙燮Ryan、王灝兒JW《逃生門》
  • 蕭凱恩Michelle、糖妹《我的驕傲》
  • 張津銘、莊錠欣Elkie《我的回憶不是我的》
  • 甄敏芳Jenny、吳業坤《原來只因深愛著》
  • 林潔心Bibi、小肥《我們什麼都不是》
  • 司徒泆Haru、Xix《火熱動感La La La》。
  • 今集五位評審（排名不分先後）繼續是：舒文、陳奐仁（Hanjin）、郭偉亮（Eric Kwok）、雷有輝（Patrick Lui）及周錫漢（Randy）會進行評分。

《聲秀》「歌手助力戰」賽制今回合將淘汰3人：

今個回合最低分的5位學員將落入危險區，至於最終邊3位學員被淘汰，除了由5位主評判決定外，將有10位由製作組特別邀請的KOL組成的評審團來進行投票。主評審每人有兩票，而KOL則每人有一票，投選最值得可以留低的學員。而票數最低的3位學員將會離開《聲秀》舞台。甄敏芳Jenny、吳業坤合唱《原來只因深愛著》第四組登場！

聲秀 司徒泆haru （圖片來源：TVB）
聲秀 司徒泆haru （圖片來源：TVB）
聲秀 司徒泆haru （圖片來源：TVB）
聲秀 司徒泆haru （圖片來源：TVB）
聲秀 司徒泆haru （圖片來源：TVB）
聲秀 司徒泆haru （圖片來源：TVB）
《聲秀》12強參賽者名單

姓名 綽號或英文名 年齡 身份
甄敏芳 Jenny 22 學生
柯雨霏 Ophelia 23 大學畢業生
司徒泆 Haru 16 學生
布子殷 布子 18 學生
陳卓怡 Hoonry 20 學生
周智敏 Emily 20 學生
林潔心 Bibi 21 學生
胡子貝 Matt 23 學生
蕭凱恩 Michelle 29 學生
馮熙燮 Ryan 26 大學畢業生
穎喬 Ziva 29 兼職模特兒／咖啡店店員
張津銘 金鳴 24 駐場歌手

