《聲秀》林錦興鬧所有香港歌手 直言原本唔想唱廣東話：我只是服從

《聲秀》吳浩康與林錦興不和風波愈演愈烈！被視為吳浩康「失散嘅仔」的參賽者林錦興，在淘汰後竟於網上發文炮轟導師，直斥對方「人品下賤」，更爆出驚人言論。昔日節目中溫馨的「父子」畫面不再，究竟這對曾被看好的師徒之間發生了甚麼事？