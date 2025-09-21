《聲秀》林錦興鬧所有香港歌手 直言原本唔想唱廣東話：我只是服從
網民踢爆林錦興轟吳浩康「人品下賤」
事件源於林錦興在《聲秀》第三輪對決中，因演唱陳奕迅名曲《浮誇》表現不佳而被淘汰。節目播出後，網上原先流傳吳浩康在現場的訓話帶有「侮辱」成份，令他備受壓力。
然而，隨著林錦興在小紅書的回應截圖曝光，輿論風向完全逆轉。網民踢爆他在對話中毫不留情地攻擊導師，寫下「我對人不對事，我罵他純粹他人品下賤」等激烈言詞，震驚一眾網民，沒想到被淘汰的學員竟會如此公開地羞辱自己的導師。
有香港網民將相關截圖轉發到Threads，不過由於截圖被裁去了部分內容，吳浩康於留言中好奇詢問：「呢個係佢太太講㗎？」該網民隨即回覆稱主角為小林，並表示可以提供完整原圖給他查看。
林錦興反怨揀錯歌 爆粗暗示吳浩康拖累自己失準
面對學員的指控及網民連日的批評，吳浩康在無綫播出完整片段後，終於在網上留言要求與林錦興公開對質，希望能釐清真相。另一邊廂，林錦興則將矛頭指向歌曲選擇，似乎將被淘汰的責任歸咎於吳浩康。他發文抱怨：「第一，呢個節目我原本就唔想唱廣東話，我只是參賽者服從名命令。第二，點解揀陳奕迅，X我香港啲歌手一個都唔識唱邊個先。」他更透露自己曾提供其他歌曲選擇，但最終話語權仍在導師手上，暗示吳浩康的決定導致他表現失準。
昔日被稱吳浩康「失散咗嘅仔」
回想比賽初期，林錦興與吳浩康的關係曾是節目的一大看點。由於林錦興的正職是地盤工人，與吳浩康的背景有幾分相似，加上外貌亦被指有幾分相像，因而被網民稱為「細Deep」。吳浩康本人亦對他愛護有加，曾笑言：「直情係失散咗嘅仔。」更形容他是一匹充滿力量的野馬，欣賞其演唱時的能量。當時另一位導師胡鴻鈞眼見二人如此投契，更主動放棄爭人，成人之美，沒想到這段被看好的師徒情誼，最終會以如此不堪的方式告終。
網民不解：唔想唱廣東歌就唔好參加啦
林錦興的驚人言論曝光後，網民的態度出現一百八十度轉變，幾乎一面倒地狠批他忘恩負義。大批網民湧入討論區留言，對其言論表示「嘔血」，並質疑他既然不想唱廣東歌，為何要來香港參加一個以廣東歌為主的歌唱比賽。不少人為吳浩康感到不值，紛紛留言安慰他，認為他用心教導卻換來惡言相向，實在令人難過。網民紛紛表示：「唔想唱廣東歌就唔好參加啦」、「將責任推得一乾二淨，人品真係有問題」。